14 Kilo zugenommen: So änderte sich Sydney Sweeneys Körper

Sydney Sweeney (27) hat sich für ihre neueste Filmrolle einer beeindruckenden körperlichen Verwandlung unterzogen. Für das Biopic über die Boxer-Legende Christy Martin, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, nahm die Euphoria-Darstellerin über drei Monate hinweg mehr als 14 Kilogramm zu. Im Interview mit W Magazine erzählt Sydney von ihrem strengen Trainingsplan – und wie ihr Körper sich dadurch verändert hat. "Ich passte in keine meiner Klamotten mehr hinein. Normalerweise trage ich in Jeans Größe 23, aber ich trug plötzlich Größe 27. Meine Brüste wurden größer. Und mein Hintern wurde riesig", schildert sie.

Um die Rolle der Christy ausfüllen zu können, musste Sydney extrem viel trainieren. "Ich habe morgens eine Stunde Krafttraining gemacht, mittags etwa zwei Stunden Kickboxen und abends noch einmal eine Stunde Krafttraining", erinnert sie sich. Neben der körperlichen Transformation hat Sydney auch emotional eine Herausforderung angenommen, da Christys Lebensgeschichte nicht nur von sportlichen Erfolgen geprägt ist, sondern auch von schweren persönlichen Schicksalsschlägen. Die Sportlerin, die als Pionierin des Frauenboxens in den USA gilt, überlebte 2010 den Mordversuch ihres damaligen Ehemannes, was in dem Film ebenfalls thematisiert wird.

Für ihre beeindruckende körperliche Verwandlung erhielt Sydney allerdings nicht nur Lob und Anerkennung. Als im vergangenen Herbst Fotos von der 27-Jährigen am Set im Netz kursierten, wurde sie Opfer von fiesen Kommentaren zu ihrem Körper. Der neue Look der Leinwandschönheit, die sonst als Sexsymbol gefeiert wird, kam bei vielen ihrer Fans nicht gerade gut an.

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Christy Martin am Set von Christy Martins Biopic, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney, Mai 2025

Anzeige Anzeige