Ikke Hüftgold enthüllt knausrige Gage im ZDF-Fernsehgarten

Ikke Hüftgold (48), bekannt als Stimmungssänger vom Ballermann, hat die Gagen für den ZDF-Fernsehgarten scharf kritisiert. Im Gespräch mit t-online enthüllte er, wie niedrig die Bezahlung selbst für erfahrene Acts wie ihn ausfällt: Für einen Auftritt in der Spezialausgabe aus Mallorca seien ihm lediglich 750 Euro geboten worden. Dabei müsse er zwei volle Tage investieren, einschließlich Proben am Samstag und der Show am Sonntag, während Reisekosten ebenfalls aus eigener Tasche zu zahlen sind. "Das ist eine Frechheit", ärgerte sich der Sänger, besonders vor dem Hintergrund der hohen Einschaltquoten, die der Fernsehgarten durch die Künstler erzielt.

Wie der Musiker weiter berichtete, gelten Ballermann-Stars wie er beim ZDF oft als "Newcomer" und werden damit abgespeist, dass der Auftritt eine ausgezeichnete "Promo-Chance" sei. Anders sei es bei etablierten Größen wie Maite Kelly (45) oder Beatrice Egli (37), die angeblich spürbar höhere Honorare erhalten. Doch für viele auftretende Künstler rechne sich die Teilnahme auch finanziell nicht. "Für manche Kollegen endet das in einem Minusgeschäft", erklärt Ikke, der aus diesem Grund mittlerweile jede Einladung zum Fernsehgarten ablehnt.

Im Vergleich dazu verdient der Party-Sänger bei seinen Live-Shows auf Mallorca ein kleines Vermögen. Im berühmten Partylokal Bierkönig winken pro Auftritt bis zu 20.000 Euro – eine Summe, die er selbstironisch als "eigentlich viel zu viel" kommentierte, als er 2024 gegenüber Blick über sein Einkommen sprach. Seit Jahren begeistert der Musiker mit seiner markanten Perücke und den eingängigen Partyhits sein Publikum auf der Insel. Dabei hat sich Ikke mit seiner direkten Art und den unverblümten Aussagen zu einem der prominentesten Gesichter der deutschsprachigen Partyszene entwickelt.

Getty Images Ikke Hüftgold, Schlagerstar

ActionPress / Daniel Scharinger Ikke Hüftgold bei einem Auftritt im Mai 2024

Getty Images Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten", Mai 2014