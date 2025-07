Nach Geheimhaltung: Aaron Rodgers schwärmt von seiner Ehe

Aaron Rodgers (41) hat überraschende Einblicke in sein Privatleben gegeben. Der berühmte Quarterback der Pittsburgh Steelers schwärmte in einem Interview von seiner Ehe mit seiner Frau Brittani, die er vor wenigen Monaten geheiratet hat. Im Gespräch mit Daily Mail erklärte der Sportler, wie sehr ihn die Beziehung verändert habe: "Wenn man die richtige Person trifft, ändert sich die eigene Welt in Sekunden." Für ihn sei es unfassbar wertvoll, jemanden zu haben, der ihn hinter den Kulissen bedingungslos liebt.

Die Identität seiner Frau versucht Aaron so gut es geht geheim zu halten, da sie offenbar ein zurückgezogenes Leben bevorzugt. Bekannt ist lediglich, dass der NFL-Star sie erstmals im vergangenen Jahr in einer Sendung erwähnte, damals noch als seine Freundin. Auch die Hochzeit des Paares verlief diskret. Nachdem Aarons Ehering Gerüchte entfacht hatte, bestätigte der Quarterback die heimliche Hochzeit im Juni dieses Jahres. Damals gab der 41-Jährige gegenüber TMZ preis, schon "vor einigen Monaten" den Bund der Ehe eingegangen zu sein.

Aaron scheint Privatsphäre mittlerweile großzuschreiben. Das war jedoch nicht immer so, denn die Rückblicke auf die früheren Beziehungen des NFL-Stars zeigen ein anderes Bild. Der Sportler war in mehreren prominenten Partnerschaften, etwa mit der Schauspielerin Olivia Munn (45) und der Rennfahrerin Danica Patrick (42). Zudem war er einst mit "Big Little Lies"-Star Shailene Woodley (33) verlobt. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und die Schwierigkeiten, die diese mit sich brachten, scheinen ihn geprägt zu haben. Mit Brittani hat der Football-Star nun zum ersten Mal eine Partnerin gefunden, die ein Leben abseits des Rampenlichts bevorzugt – und scheint damit überglücklich zu sein.

Getty Images Aaron Rodgers im Juni 2025

Getty Images Aaron Rodgers, NFL-Star

Getty Images Aaron Rodgers, NFL-Star

