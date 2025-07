Nach drei Jahren: Emily Ratajkowski ist offiziell geschieden

Emily Ratajkowski (34) und Sebastian Bear-McClard (38) sind offiziell geschieden. Das ehemalige Paar beendete damit knapp drei Jahre Ehe. Laut Gerichtsdokumenten, die Daily Mail vorliegen, wurde das Scheidungsurteil am 22. Juli vom Manhattan Supreme Court bestätigt. Bereits im Dezember schien die Scheidung weitgehend geklärt, doch kleinere Korrekturen an den eingereichten Unterlagen verzögerten die endgültige Abwicklung. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn, Sylvester Apollo Bear (4), der 2021 geboren wurde. Es wurde auch ein Antrag auf Unterhaltszahlungen gestellt, jedoch bleiben Details dazu privat.

Emily, die im September 2022 die Scheidung eingereicht hatte, gab später im "Dear Media's Going Mental"-Podcast Einblicke in ihre belastende Zeit vor der Trennung. Sie sprach darüber, wie unglücklich sie gewesen sei und dass der Stress sich auf ihre körperliche Gesundheit ausgewirkt habe: "Ich war wirklich, wirklich unglücklich. Ich habe versucht, Antidepressiva zu nehmen. Ich war mir sicher, dass etwas nicht mit mir stimmte." Gerüchte, die einstige Ehe sei an Untreue seitens ihres Mannes zerbrochen, machten ebenfalls die Runde.

Die Trennung lässt Parallelen zu Emilys Blitzhochzeit im Jahr 2018 erkennen, die für viele überraschend kam. Nur knapp einen Monat nach Beginn ihrer Beziehung heirateten die Schauspielerin und Sebastian standesamtlich in New York. Trotz der kurzen Ehe bleiben die beiden Ex-Partner nach wie vor durch ihren gemeinsamen Sohn verbunden.

Getty Images Emily Ratajkowski bei den Oscars 2024

Birdie Thompson / SIPA PRESS / ActionPress Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski, 2018

Said Elatab/MEGA Emily Ratajkowski und ihr Sohn, Februar 2023

