Diese Promis gratulieren Ana Johnson zur Schwangerschaft

Social-Media-Star Ana Johnson (32) hat eine zauberhafte Nachricht mit ihren Fans geteilt: Sie erwartet ihr zweites Kind! Der Embryotransfer, den sie vor Kurzem durchführen ließ, war erfolgreich und die Familie kann ihr Glück kaum fassen. Zahlreiche Prominente aus der Influencer- und Entertainment-Szene sind mit von der Partie, um ihre Freude auszudrücken. "Ist das toll, ich freue mich so sehr für euch!", schrieb zum Beispiel Influencerin Dagi Bee (30) begeistert unter den Instagram-Beitrag. Auch Anna Adamyan meldete sich zu Wort und kommentierte: "Ach, Ana, das ist so, so wundervoll! Freue mich immer noch riesig mit euch mit. Ihr könnt so stolz sein!"

Zu den prominenten Gratulanten gehören außerdem Social-Media-Kollegen wie HealthyMandy (30), Kimberly Devlin-Mania alias die.kim, Andrej Mangold (38) sowie Sängerin Sarah Engels (32). Kimberly teilte ihre Begeisterung öffentlich: "Hallo, Baby No. 2. Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr wir uns freuen, die schönsten News überhaupt!" Bereits jetzt scheinen Ana und Tim, die mit ihrem ersten Kind bereits eine glückliche Familie bilden, auch auf die Unterstützung ihrer Branchenkollegen zählen zu können, die ihre Jubel- und Glückwünsche zahlreich äußern.

Ana Johnson, die sich als Social-Media-Sternchen mit einfühlsamen und kreativen Inhalten eine Community aufgebaut hat, ist nicht nur für ihre beruflichen Erfolge bekannt, sondern begeistert ihre Fans auch mit Einblicken in ihr Familienleben. Gemeinsam mit Ehemann Tim und ihrem ersten Kind hat sie sich einen charmanten und warmen Platz im Herzen ihrer Follower gesichert. Mit der freudigen Nachricht über Baby Nummer zwei erfüllen sich Ana und Tim einen lang gehegten Wunsch – und zeigen, wie wichtig ihnen Familie im wirklichen Leben ist. Auch die Schwangerschaft durch einen Embryotransfer deutet darauf hin, wie bedacht und liebevoll sie an diesen nächsten Schritt herangegangen sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihre Familie, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Sohn Maui