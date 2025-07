Kinderwunsch: Ana Johnson kämpft mit schweren Erinnerungen

Für Ana Johnson (32) und ihren Ehemann Tim beginnt in dieser Woche eine neue, aufregende Zeit. Die beiden Influencer starten ihre zweite Kinderwunschreise. Im Dezember 2023 wurden die beiden das erste Mal mithilfe eines Embryotransfers Eltern – nun versuchen sie erneut, ein Kind zu bekommen. In einem Instagram-Video kündigen sie an, ihre Community dieses Mal von Anfang an mit auf diese emotionale Reise zu nehmen – und Ana teilt auch ihre ehrlichen Gedanken dazu. "Ich habe so vieles aus der Kiwu-Zeit verdrängt oder in eine Schublade gepackt, weil es wirklich Zeiten gab, wo diese Reise, der große Wunsch, die vielen Enttäuschungen, die ständigen Fragen und der große Druck mächtig auf meine Psyche geschlagen haben", gesteht sie.

Jetzt, wo der nächste Embryotransfer kurz bevorsteht, kommen bei der 32-Jährigen viele verdrängte Erinnerungen hoch. Den beiden Social-Media-Bekanntheiten sei klar, dass die kommenden Monate wieder sehr belastend werden können. Jedoch wisse Ana inzwischen, dass es den harten Weg wert ist. "Nach der Geburt von unserem Wunder war all das wie vergessen. [...] Ich weiß aber auch, wie schön und unglaublich spannend diese Reise sein kann und dass es sich lohnt zu kämpfen", erinnert sie sich. Schon an diesem Dienstag stehe der erste Termin in der Kinderwunschklinik an: "Ich bin schon richtig aufgeregt und kann es kaum abwarten."

Fünf Jahre lang versuchten Ana und Tim, ein gemeinsames Kind zu bekommen, bevor die Geburt des kleinen Maui sie endlich zu Eltern machte. Als kleine Familie könnten die Social-Media-Stars wohl nicht glücklicher sein, dennoch wurde der Wunsch, dass Maui mit einem Geschwisterchen aufwächst, immer größer. Ihre zukünftige Rolle als zweifache Eltern romantisiert Ana aber nicht. Schon vor einigen Wochen teilte sie offen ihre Gedanken zu dem Thema auf Instagram und erzählte, dass sie Fragen wie "Werden wir noch Zeit als Paar haben?" beschäftigen.

Instagram / anajohnson Ana Johnson, deutsche Influencerin

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson in Anas ersten Schwangerschaft, 2023

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui im Juni 2025