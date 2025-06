So geht es Ana Johnson kurz vor dem erneuten Embryotransfer

Ana Johnson (31) hat sich dazu entschlossen, erneut ärztliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um ihren Kinderwunsch zu verwirklichen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tim wagt die Influencerin einen weiteren Versuch, mithilfe eines Embryotransfers schwanger zu werden. Auf Instagram teilt sie offen ihre Gedanken und Sorgen. Unter einem Video ermöglicht Ana ihren Fans Einblicke in ihre Gefühlswelt. Dabei wirft sie im Clip verschiedene Fragen auf, wie etwa "Werden wir noch Zeit als Paar haben?" oder "Was ist, wenn die Schwangerschaft wieder schwierig verläuft?" In der Textbox schreibt sie, wie sehr sie sich wünscht, dass ihr Sohn Maui mit einem Geschwisterchen aufwächst, und erinnert daran, dass sie fünf Jahre auf ihr erstes Wunder gewartet haben.

Mit einer Mischung aus Freude, Hoffnung und Nervosität widmet sich Ana diesem neuen Kapitel in ihrem Leben. Sie beschreibt, wie sie aus den Erfahrungen mit ihrem Sohn gestärkt hervorgegangen ist und glaubt, beim zweiten Kind gelassener sein zu können. "Liebe, Präsenz und Geduld reichen oft völlig aus", schreibt sie weiter. Die Influencerin wirkt entschlossen und positiv, auch wenn die Erinnerungen an die schwierige Wartezeit auf ihren ersten Sohn noch präsent sind. Tim steht ihr auch dieses Mal unterstützend zur Seite und teilt mit ihr die Vision, eine größere Familie zu haben.

Schon ihre erste Reise zum Mutterglück war ein emotionaler Kraftakt. Nach einer Reihe von Fehlgeburten und mehreren Embryotransfers brachte Ana schließlich ihren Sohn Maui zur Welt. Heute genießen sie und ihr Mann das Leben mit ihrem Wunschkind in vollen Zügen, verbringen viel Zeit zusammen und sehen Maui heranwachsen. Trotz der Höhen und Tiefen zeigt Ana weiterhin ihre Stärke und Offenheit und inspiriert damit viele ihrer Follower, nie aufzugeben.

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui

Instagram / anajohnson Ana Johnson mit ihren Sohn Maui auf Hawaii, Mai 2025