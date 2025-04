Auf zum Coachella: Ana Johnson kämpft mit Schuldgefühlen

Ana Johnson (31), bekannt als Social-Media-Star, hat sich auf den Weg nach Kalifornien gemacht, um das Coachella-Festival zu besuchen. Doch so groß die Vorfreude auf das Event auch ist, die Influencerin kämpft mit gemischten Gefühlen. In einem emotionalen Beitrag auf Instagram teilte Ana ihren Fans mit, dass sie große Schuldgefühle habe, ihre Familie in Deutschland zurückzulassen. Vor allem der Abend vor dem Abflug sei für sie besonders schwer gewesen. "Meine Schuldgefühle eskalieren gerade [...] so richtig", schrieb sie und ergänzte, dass sie ohne die Unterstützung ihres Ehemannes Tim wahrscheinlich auf diese Reise verzichtet hätte.

Ein Grund für die Unsicherheit liegt auch in der außergewöhnlichen Entfernung: Während Ana durch ihren Beruf als Influencerin schon öfter beruflich verreist ist, ist ihr Ziel diesmal besonders weit weg. Doch das Festival ist eine Möglichkeit, die sie sich nicht entgehen lassen wollte. Nach einer Phase, die durch Schwangerschaft und ihre Kinderwunsch-Behandlungen geprägt war, möchte die Influencerin eine Erfahrung nur für sich machen, bevor sie und ihr Mann einen weiteren Versuch wagen, die Familie zu vergrößern. In den letzten Jahren hatte sie ähnliche Chancen mehrfach abgesagt und empfindet die Reise nun als Moment, um Kraft und neue Eindrücke zu sammeln.

Ana hatte kürzlich in einem Instagram-Post über ihre herausfordernde Reise zum Mutterglück berichtet. Trotz mehrerer Fehlgeburten und der Belastung durch sechs Embryotransfers fand sie Kraft und Hoffnung, als sie ihren Sohn Maui im Dezember 2023 zur Welt brachte. "Sobald ich unser Wunder in den Armen halten konnte, begann meine Heilung", hatte sie emotional reflektiert. Mit diesen Erinnerungen im Herzen bereitete sich Ana darauf vor, bald einen weiteren Schritt zu wagen, um ihrem Sohn ein Geschwisterchen zu schenken.

Instagram / anajohnson Ana Johnson im September 2024

Instagram / anajohnson Tim Johnson, Ana Johnson und ihr Sohn Maui

