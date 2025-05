Ana Johnson überzeugt beim "Perfekten Dinner" mit Oma-Menü

Ana Johnson (31) stellt sich einer neuen Herausforderung: Im Rahmen einer Influencer-Spezial-Ausgabe schwingt der Netz-Star bei Das perfekte Dinner den Kochlöffel. An Tag vier der Woche durfte die Kölnerin ihre Social-Media-Kollegen bei sich zu Hause empfangen und hoffte darauf, mit ihrem gutbürgerlichen Menü überzeugen zu können. Unter dem Motto "Omas moderner Kochtopf", servierte sie ihren Gästen einen modern interpretierten Gurkensalat, traditionelle hausgemachte Käsespätzle und zum Nachtisch ein Schichtdessert bestehend aus Mutzenmandeln, Himbeeren und Vanillecreme. Ana selbst schätzte ihre Chancen gar nicht so hoch. "Dabei sein ist alles", sagte sie lachend, bevor sie sich ans Werk macht. Bei ihren Gästen kam die bodenständige Küche aber ziemlich gut an.

Gemeinsam mit ihrem besten Freund Moritz wurde geschnippelt und gekocht – alles nach den Rezepten ihrer beiden Omas, die zwar schon verstorben sind, von denen Ana aber alles, was sie in der Küche so drauf hat, gelernt hat. Eine besondere Hommage dabei: die Mutzenmandeln – die Hauptkomponente des Desserts. Bei diesen Gebäckstücken handelt es sich um eine kölsche Tradition: Sie werden immer rund um die Karnevalszeit gebacken. "Meine Omas waren absolute Karneval-Liebhaberinnen. Da gab es immer die Mutzenmandeln. Deswegen mussten die ins Dessert rein", erklärte die 32-Jährige. Und was hielt die Konkurrenz von dem Dinner? Schon im Vorfeld sagte ihnen das Menü zu: "Eher einfach und bodenständig. Aber wenn das gut gemacht ist, heißt das ja nicht, dass es nicht supergut schmeckt." Auch nach dem Essen fielen die Kritiken recht gut aus, wenn auch erwähnt wurde, dass es doch eher simpel war: "Es hat geschmeckt. Es war schön angerichtet. Es war halt nur ein Gericht. Bei den anderen Dinnern wurden mehrere Geschmäcker und Komponenten kombiniert – was natürlich den Aufwand erhöht", merkte ein Bekochter an, während eine andere vor allem von dem Dessert begeistert war: "Das war superlecker. Würde ich am liebsten mit nach Hause nehmen." Ana selbst hätte sich für ihre Leistung sieben Punkte gegeben – die Mitstreiter sind aber deutlich großzügiger: dreimal eine Acht und einmal eine Neun, ergibt 33 Punkte für den Social-Media-Star.

Tatsächlich gehört Kochen nicht unbedingt zu den Themen, mit denen die Content Creatorin ihre knapp 1,4 Millionen Follower beinahe täglich unterhält. Auf ihrem Kanal findet man vor allem kreative DIYs, Deko- und Einrichtungsinspirationen, Mode und eine Menge Mama-Content. Ihr Sohn Maui kam im Dezember 2023 auf die Welt – und mit seiner Geburt ging ein lang ersehnter Wunsch der Beauty in Erfüllung.

Instagram / anajohnson Ana Johnson im September 2024

Instagram / anajohnson Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui, Mai 2024

