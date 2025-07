"Kleines Pünktchen": Ana Johnson hatte ihren Embryotransfer

Ana Johnson (32) und Tim Johnson wagen einen neuen Versuch: Die beiden Influencer hoffen darauf, ein zweites Mal mithilfe eines Embryotransfers ein Kind zu bekommen. Mit viel Vorfreude, aber auch Sorgen fieberte das Ehepaar auf den Termin hin – die Erinnerung an die vielen Male, die scheiterten, bevor Ana endlich mit dem kleinen Maui schwanger wurde, ist nach wie vor schmerzhaft. Als Ana mit einem emotionalen Instagram-Video ihre Community an dem neuen Embryotransfer teilhaben lässt, überwiegen aber Freude und Hoffnung: "Ich bin offiziell 'pupo' – also 'pregnant until proven otherwise'", schreibt sie dazu, was übersetzt so viel heißt wie: "schwanger, bis das Gegenteil bewiesen wurde."

Nun heiße es Daumen drücken: Erst in ein paar Wochen werden die 32-Jährige und der Digital Creator erfahren, ob der Versuch geklappt hat. Bereits jetzt sei das Paar aber schon "richtig erschöpft" von "den ganzen Emotionen". "Unser kleines, mini Pünktchen ist so, so klein – fast unsichtbar. Aber dennoch liegt so viel Hoffnung in ihm", schreibt Ana. Das Warten sei der schwierigste Part – das Warten auf ihr "zweites Wunder". Mit Ana und Tim fiebern auch ihre Freunde und Fans. "Drücke euch ganz fest die Daumen", schreibt Influencer-Kollegin Justine Schlütter. Liz Kaeber (32) kommentiert: "Das ist so unglaublich, ich denke so fest an euch und hoffe einfach, dass dieser kleine Krümel ganz schnell groß wird."

Fünf Jahre lang versuchten Ana und Tim – erst auf natürliche Weise und später mit künstlichen Befruchtungen – ein gemeinsames Kind zu bekommen. Die Geburt ihres Sohnes machte sie im Dezember 2023 endlich zu Eltern. Als kleine Familie könnten die Social-Media-Stars wohl nicht glücklicher sein. Dennoch wurde der Wunsch, dass Maui mit einem Geschwisterchen aufwächst, immer größer, weshalb sie sich dazu entschieden, erneut eine Kinderwunschbehandlung zu beginnen.

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Sohn Maui