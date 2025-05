Vor Embryotransfer: Ana Johnson genießt einen letzten Urlaub

Ana Johnson (31) verbringt derzeit mit ihrer Familie einen besonderen Urlaub auf Hawaii. Bereits seit drei Wochen genießt die Influencerin eine entspannte Auszeit in der Tropenidylle und lässt ihre Fans auf Instagram täglich daran teilhaben. Doch für die junge Familie wird dieser Urlaub vorerst der letzte sein. Der Grund? Ana bereitet sich auf einen wichtigen Schritt vor. "Wir wollen diesen Sommer ja gern unsere zweite Kinderwunschreise starten und während der Behandlung, Schwangerschaft oder mit zweitem kleinen Kind würden wir uns diese lange Anreise nicht antun wollen", verrät Ana nun.

Der bevorstehende Embryotransfer gibt dem jetzigen Urlaub deshalb auch eine ganz besondere Bedeutung. Ende März machte Ana bekannt, dass bei ihr demnächst der nächste Embryotransfer ansteht. So wollen sie und ihr Mann Tim ihrem Sohn Maui ein Geschwisterchen schenken. "Dieses Jahr geht es für uns in die nächste Runde. Wir haben sogar schon einen Termin", berichtete die Bloggerin freudig auf Social Media. Angst vor diesem Schritt habe sie nicht – im Gegenteil. "Ich freue mich tatsächlich – trotz all der Gefühle, die wieder hochkommen – auf diese Reise, weil ich weiß, dass sich dieser Weg lohnen kann", erklärte die 31-Jährige dazu.

Im Dezember 2023 wurden Ana und Tim erstmals nach einem erfolgreichen Embryotransfer Eltern. Der Weg dorthin war allerdings geprägt von vielen Höhen und Tiefen. So erlitt Ana mehrere Fehlgeburten und durchlief sechs Embryotransfers, bis sie schließlich schwanger wurde. Im März erinnerte sie an ihre geglückte Kinderwunschbehandlung zurück. "Wenn ich diese Bilder anschaue, wirkt diese Zeit wie ein ganz anderes Leben. Die Medikamente, die unzähligen Arztbesuche, die vielen blauen Flecken von den Spritzen, die Achterbahn der Gefühle, die große Hoffnung und alles wieder zu verlieren, die Fehlgeburten, das Misstrauen in den eigenen Körper", reflektierte Ana in einem emotionalen Post.

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui

Instagram / anajohnson Ana und Tim Johnson, Influencer-Ehepaar

