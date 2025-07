"Love Is Blind"-Stars Amber und Ollie erwarten erstes Kind

Amber Desiree Smith und Ollie Sutherland, bekannt aus der Netflix-Serie "Love Is Blind UK", erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Paar, das sich während der Dreharbeiten zur dritten "Perfect Match"-Staffel kennen und lieben lernte, freut sich auf die Geburt einer kleinen Tochter. "Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen", schwärmte Ollie im Gespräch mit dem Magazin People und verriet, dass er sich von Anfang an ein Mädchen gewünscht hatte.

In Vorbereitung auf das neue Familienmitglied zeigt sich das Paar bestens aufeinander eingespielt. Amber lobte Ollie im Interview mit den liebevollen Worten: "Er kümmert sich um alles – vom Frühstück bis zum Einkaufen fürs Baby." Die werdenden Eltern, die sich nach eigenen Angaben schon früh auf einen Namen für ihre Tochter geeinigt haben, halten diesen allerdings geheim, um die Spannung zu bewahren. "Das hat einfach perfekt gepasst", erklärte Ollie in Bezug auf die Namensfindung, während Amber ergänzte, dass sie sich bei seinem Vorschlag sofort sicher war.

Die Verlobung, die im Rahmen der "Love Is Blind"-Show bekannt gegeben wurde, markierte den ersten Höhepunkt ihrer Beziehung. Ollie sprach von Amber als seiner besten Freundin und der Liebe seines Lebens. Amber, die früher als zurückhaltend galt, scheint durch Ollie neue Seiten an sich entdeckt zu haben, wie Freunde des Paares berichten. Die beiden strahlen in ihrer neuen Rolle als Eltern in spe Harmonie und Vorfreude aus und können es kaum erwarten, ihre kleine Familie zu vervollständigen. Die erste Hälfte ihrer Reise kann ab dem 1. August auf Netflix verfolgt werden, wenn "Perfect Match" in die dritte Runde geht.

Getty Images Ollie Sutherland und Amber Desiree Smith, Juli 2025

Instagram / amberdesiree Amber Desiree Smith, "Liebe macht blind"-Star

Instagram / ollie1sutherland Ollie Sutherland und Amber Desiree Smith, "Love is Blind"-Kandidaten