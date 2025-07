Ein Dieb? Denise Richards' Ex wehrt sich gegen die Vorwürfe

Die Auseinandersetzungen zwischen Denise Richards (54) und ihrem Noch-Ehemann Aaron Phypers nehmen neue Ausmaße an. Aaron wehrte sich jetzt öffentlich gegen die schweren Vorwürfe, die unter anderem Diebstahl und den Missbrauch privater Fotos betreffen. Die Reality-TV-Bekanntheit beschuldigt Aaron, ihren Laptop an sich genommen und vertrauliche Inhalte wie Textnachrichten und Nacktfotos an die Medien weitergegeben zu haben. Aaron dementiert gegenüber TMZ sämtliche Anschuldigungen vehement und wirft Denise vor, die Vorwürfe als Ablenkungsmanöver in einem ohnehin schwierigen Scheidungsverfahren zu nutzen.

Laut Aarons Darstellung stammt das belastende Material von gemeinsamen Geräten der beiden, die sie während der Ehe teilten. Denise habe stets auf Transparenz bestanden und ihn sogar gebeten, ihre Nachrichten zu prüfen, nachdem er eine außereheliche Affäre von ihr entdeckt habe. Ihr Ex wirft Denise hingegen vor, sein eigenes Telefon ohne Erlaubnis genommen und schließlich beschädigt zu haben. Das Gerät habe er in einer Mülltüte in einem Recyclingbehälter gefunden. Zudem soll Denise eine heimliche Affäre mit Rudy Reyes fortgeführt haben, die er trotz ihrer Bitten, an der Ehe zu arbeiten, entdeckt habe. Aufgrund von Untreue reichte Aaron am 7. Juli die Scheidung ein.

Für Denise ist es nicht das erste Drama in ihrer Vergangenheit mit Männern: In der Vergangenheit hatte sie bereits Turbulenzen mit ihrem ehemaligen Ehepartner Charlie Sheen (59) öffentlich durchlebt. Die dreifache Mutter sprach häufig über ihre Bemühungen, ein harmonisches Leben für ihre Kinder zu schaffen, auch wenn es privat holprig läuft. Mit Aaron schritt sie 2018 vor den Traualtar und schien glücklich, als sie ihn damals als "Seelenverwandten" bezeichnete. Doch der Rosenkrieg, der jetzt Schlagzeilen macht, zeigt, wie schnell sich diese Dynamik ändern kann.

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, 2024

Getty Images Denise Richards und Aaron Phypers, April 2023

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, 2020