So lang soll Guillermo del Toros "Frankenstein" gehen

Oscar-Preisträger Guillermo del Toro (60) bringt mit seiner Version von "Frankenstein" eine düstere Geschichte in epischer Länge auf die Leinwand. Der Film, der am 9. November 2025 auf Netflix erscheinen wird, verspricht laut What's on Netflix mit einer Laufzeit von 149 Minuten ein intensives Horror-Erlebnis. Die Besetzung der Adaption des Klassikers von Mary Shelley kann sich ebenfalls sehen lassen: Oscar Isaac (45) wird als visionärer Wissenschaftler zu sehen sein, während Jacob Elordi (28) in die Rolle des erschaffenen Monsters schlüpft. Auch Mia Goth (31), Christoph Waltz (68) und Charles Dance sind mit von der Partie und sorgen für Hochspannung.

Guillermo, der bereits mit Werken wie "Shape of Water" und "Pans Labyrinth" große Erfolge feierte, hat gegenüber Variety angekündigt, in "Frankenstein" eine "sehr emotionale und persönliche Geschichte" zu erzählen, die sich um das Vater-Sohn-Verhältnis dreht. Der Film wird sowohl auf den Filmfestspielen in Venedig als auch in Toronto Premiere feiern, bevor er auf Netflix veröffentlicht wird. Mit seiner Laufzeit von fast zweieinhalb Stunden ist "Frankenstein" Guillermos zweitlängster Film nach "Nightmare Alley" und bietet Raum für detaillierte Charakterentwicklungen.

Guillermo ist bekannt für seine Leidenschaft für visuell eindrucksvolle und emotionale Geschichten. Der Regisseur aus Mexiko hat sich einen Namen gemacht, indem er Mythen, Märchen und Horror in seinen Filmen aufgreift. Fans dürfen gespannt sein, wie er die ikonische Geschichte, die bereits mehrfach verfilmt wurde, auf eine Art zum Leben erweckt, die nur er zu erzählen vermag.

Getty Images Guillermo del Toro bei den ACE Eddie Awards 2019

Getty Images Jacob Elordi, Februar 2025

Getty Images Guillermo del Toro, Hollywood-Regisseur