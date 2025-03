"Love Is Blind"-Stars Amber und Ollie haben sich verlobt

Die Liebe hat ihren Weg gefunden: Amber Desiree Smith und Ollie Sutherland haben sich verlobt! Das geben die beiden Reality-TV-Stars nun beim großen Wiedersehen der aktuellen Staffel von Love Is Blind bekannt. Wie Cosmopolitan berichtet, wurde während der Reunion auch ein Clip gezeigt, der Ollies Antrag an seine Herzdame genau festhielt. "Du bist meine beste Freundin. Du bist die Liebe meines Lebens. Ich habe mich noch nie so glücklich und vollkommen gefühlt, wie seit ich dich kenne, und nichts würde mich glücklicher machen, als den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen", gesteht der Brite seiner Partnerin rührend, bevor er offiziell um ihre Hand anhält.

AD nimmt den Antrag überglücklich an und erzählt freudestrahlend beim Wiedersehen der Reality-TV-Show davon. Der Twist: Ollie und AD waren selbst in vorherigen Staffeln von "Love Is Blind" dabei – allerdings suchte AD in der amerikanischen Version nach der großen Liebe, während Ollie aus England kommt und in der britischen Version zu sehen war. Erst als sie von Netflix als Teilnehmer eines anderen Formats eingeladen wurden, kreuzten sich ihre Wege. Wie sie erzählen, trafen und verliebten sie sich bei "Perfect Match" im September 2024.

Tatsächlich gab es schon länger einige Gerüchte, dass zwischen den beiden etwas Ernsteres laufen könnte. Im Oktober des vergangenen Jahres wurden die beiden nämlich schon zusammen in Mexiko gesehen, wo sie sich ein romantisches Dinner gönnten. Wie das Magazin weiter berichtete, sollen die beiden damals eine gute Zeit miteinander gehabt haben. Nur einen Monat später entdeckten einige Fans sie erneut – diesmal allerdings in Paris! Dort sollen sie sich zusammen die Sehenswürdigkeiten der romantischen Stadt angesehen haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / ollie1sutherland Ollie Sutherland und Amber Desiree Smith, "Love is Blind"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Instagram / ollie1sutherland Ollie Sutherland und Amber Desiree Smith, "Love is Blind"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Anzeige