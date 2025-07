Trennung? Sophia Thomalla reagiert auf Frisur-Kommentare

Sophia Thomalla überraschte ihre Fangemeinde auf Instagram zuletzt mit platinblonden Haaren. Doch der neue Look der Blondine brachte auch Spekulationen mit sich. "Neue Frisur bei Frauen bedeutet meist einen Lebenswandel. Ich hoffe, bei dir/euch ist alles gut", schrieb ein User mit Blick auf Sophias Beziehung zum Tennisprofi Alexander Zverev (28). Die 35-Jährige zeigte sich davon allerdings unbeeindruckt und konterte knapp: "Ach komm ey", zusammen mit einem Stirnklatsch-Emoji.

Die Beziehung der beiden war in der Vergangenheit bereits häufiger Gegenstand von Spekulationen, insbesondere nachdem Alexander kürzlich von seinen mentalen Herausforderungen sprach und sich über Einsamkeit beklagte. Der Tennisspieler offenbarte seine Schwierigkeiten, Freude außerhalb des Tennisplatzes zu finden. Nachdem Sophia nun selbstbewusst auf ein mögliches Beziehungsende reagierte, regnete es weiter positive Reaktionen von Fans und Prominenten: Während TV-Kollegin Janin Ullmann (43) ihren Post mit Flammen-Emojis feierte, kommentierte Moderatorin Laura Karasek, dass der Look "in jeder Hinsicht heiß" sei.

Sophia hat in der Vergangenheit immer wieder mit ihrem Stil gespielt und sich schon mehrfach von ihrem Brünett-Look verabschiedet. Auf ihrem Instagram-Profil gibt sie regelmäßig Einblicke in Styling, berufliche Projekte und ihr glamouröses Leben. Kein Wunder, dass sie mittlerweile über eine Million Follower begeistert.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Juli 2025

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im März 2024

Getty Images Sophia Thomalla im Januar 2025