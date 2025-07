Damit offiziell? Tom Cruise und Ana de Armas halten Händchen

Tom Cruise (63) und Ana de Armas (37) haben mit einem romantischen Wochenende in Vermont die Gerüchte um ihre vermeintliche Beziehung erneut angeheizt. Die beiden Hollywood-Stars wurden beim Besuch der kleinen Stadt Woodstock gesichtet, wo sie Händchen haltend durch die malerische Innenstadt spazierten. Das zeigen Schnappschüsse, die TMZ vorliegen. Zuvor hatte das Duo ein Konzert von Oasis im Wembley-Stadion in London besucht, bevor sie am Samstag in der idyllischen US-Kleinstadt ankamen. Gemeinsam unternahmen sie scheinbar typische Pärchen-Aktivitäten, darunter eine Fahrt durch einen Nationalpark, einen Einkaufsbummel und einen Halt an einer Eisdiele.

Mit ihrem gemeinsamen Auftritt scheinen Tom und Ana erstmals öffentlich ihre angebliche Beziehung zu zeigen. Besonders Toms ungewohnter Umgang mit Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit erregt Aufmerksamkeit, denn sein Privatleben hält der Mission: Impossible-Star seit der Trennung von Katie Holmes (46) im Jahr 2012 für gewöhnlich unter Verschluss. Das Händchenhalten mit der "Ballerina"-Schauspielerin deutet jedenfalls stark darauf hin, dass zwischen den beiden mehr läuft als eine bloße Freundschaft.

Schon vor einigen Tagen zogen Tom und Ana mit einem gemeinsamen Urlaub auf Menorca die Aufmerksamkeit auf sich. Die Schauspielerin zeigte sich dabei in einem weißen Kleid und mit Strohhut an der Seite des Schauspielers auf einem Boot. Neben dem vermeintlichen Paar war auch der Hund des 63-Jährigen namens Salsa mit dabei, wie Hello! berichtete. Die ausgelassene Stimmung auf dem Wasser und die entspannten Outfits der beiden wurden von Fans als weiteres Indiz für eine tiefere Verbindung als die einer Freundschaft gewertet.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tom Cruise und Ana de Armas

Getty Images Tom Cruise bei der "Mission: Impossible – The Final Reckoning"-Premiere in New York City

Getty Images Ana de Armas bei der Berliner Premiere von "Ballerina", Mai 2025