Zaun und Kameras: Die Geissens erhöhen Sicherheitsmaßnahmen

Nach dem brutalen Überfall in Robert (61) und Carmen Geiss' (60) Villa in Saint-Tropez wurden bereits Maßnahmen ergriffen, das Anwesen sicherer zu machen. Nun stockt das Ehepaar weiter auf und investiert in moderne Sicherheitstechnik. Ihr Haus scheint zu einer Festung zu werden. "Wir sind fleißig am Arbeiten, am Aufrüsten: neue Alarmanlage, neuer Zaun, neue Sicherheit", erklärt Robert den Fans auf Instagram. Das Gelände wird jetzt von einem drei Meter hohen Zaun mit Stacheldraht umfasst. Zusätzlich lassen die beiden TV-Stars ihr Grundstück jetzt von Kameras in jedem Winkel überwachen. "Überall werden Kameras aufgebaut. Eigentlich können wir Die Geissens bald live vom Grundstück senden", scherzt der Unternehmer.

Bei der Technik blieb es nicht. Auch in Sachen Personenschutz haben Robert und Carmen nun weitere Unterstützung. Wie Bild berichtete, stellten die beiden einen persönlichen Leibwächter ein, der sie in Zukunft begleiten wird. Angeblich handelt es sich dabei um einen ausgebildeten Spezialisten. Für die Villa ist ebenfalls ein Sicherheitsteam im Einsatz, das einen erneuten Einbruch verhindern soll. Da Robert und Carmen sich während des Vorfalls im Haus befanden und sogar körperlich angegriffen wurden, ist es nicht verwunderlich, dass sie für Sicherheit keine Kosten und Mühen scheuen. Um den Einbruch zu verarbeiten, helfen sie sich gegenseitig. "Robert und ich therapieren uns gegenseitig", erklärte die 60-Jährige dem Magazin.

Der Überfall ereignete sich Mitte Juni. Vier bewaffnete Männer brachen in die Villa der Geissens ein, während diese einen gemütlichen Abend auf dem Sofa verbringen wollten. "Heute ist leider ein Albtraum wahr geworden. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez brutal überfallen worden, von vier Personen mit Pistolen und komplett ausgeraubt worden. Wir mussten Tresore aufmachen. Saint-Tropez ist leider Gottes nicht sicher", erzählte Robert den Fans im Netz. Seine Frau wurde bei dem Einbruch angegriffen und musste anschließend mit einer Schnittwunde am Hals im Krankenwagen behandelt werden. Robert selbst habe eine Rippenverletzung.

Robert und Carmen Geiss, deutsche Reality-TV-Stars

Robert und Carmen Geiss im Juni 2023

Carmen und Robert Geiss im April 2025