Baywatch-Bewerbung? Carmen Geiss rettet Frau aufs Beiboot

Eigentlich möchten Carmen (60) und Robert Geiss (61) nur ganz entspannt mit dem Beiboot vom Beachclub in Monaco zu ihrer Yacht fahren, als das Unternehmerpaar plötzlich auf eine Frau in Not stößt. Auch sie möchte das Wassertaxi zu ihrem Schiff nehmen – ihr gewollt eleganter Einstieg von der Plattform ins Boot endet aber mit einem unsanften Platscher ins Wasser. Ein Fall für Carmen: Ohne zu zögern packt die Millionärsgattin mit an und versucht, die Dame ins Boot zu ziehen. Und Robert? Der zückt erst mal die Kamera und hält alles für Instagram fest. "Carmen – die Heldin der Meere", lobt er lachend seine Frau.

"Als hätte sie jahrelang bei Baywatch gearbeitet – nur halt mit mehr Glamour und weniger rotem Badeanzug", scherzt die TV-Bekanntheit weiter. Die Hilfsbereitschaft seiner Ehefrau zahlt sich aber aus: Gemeinsam mit anderen Fahrgästen gelingt es der 60-Jährigen, die Frau aus dem Wasser ins Boot zu retten. Robert kann sich angesichts der Szene einen weiteren ironischen Spruch wohl nicht sparen. In seiner typisch rheinländischen Manier scherzt er: "Wie ein Thunfisch, den man rausholt. Aber wir haben ihn gefangen."

Zivilcourage scheint für Carmen selbstverständlich zu sein. Auch ihre eigene Sicherheit ist dem Ehepaar ein hohes Gut – vor allem, nachdem sie vergangenen Monat Opfer einer Straftat wurden. Die Blondine und ihr Ehemann verbrachten einen gemütlichen Abend in ihrem Anwesen nahe Saint-Tropez, als Einbrecher in ihr Haus eindrangen und die Geissens mit Waffen bedrohten. Um sich künftig besser zu schützen, haben die beiden ein Sicherheitsteam engagiert, das ihr Zuhause sowohl auf dem Anwesen als auch davor überwacht.

Getty Images Carmen Geiss, Realitystar

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Carmen und Robert Geiss

Getty Images Carmen und Robert Geiss, Unternehmerpaar