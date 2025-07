Teurer Spaß: Die Geissens überraschen mit Luxus-Trinkspiel

Die Geissens sorgen erneut für Schlagzeilen! Am vergangenen Wochenende teilte die bekannte Luxus-Familie auf Instagram Fotos von einer ausgelassenen Party. Carmen (60) und Robert Geiss (61) sowie ihre Töchter Davina (22) und Shania (20) genossen den Sonntag in einem Beachclub – Champagner inklusive. Wie präsentiert, wurde ein Trinkspiel gespielt, bei dem eine kleine Luxus-Handtasche der Marke Hermès auf den Köpfen der Beteiligten balanciert wurde. Die Familie, bekannt für ihren ausschweifenden Lebensstil, kommentierte das Event mit den Worten: "Beachclub, Sonne, Champagner & die Geissens mittendrin – Hände hoch, Wochenende!"

Doch nicht alle Anhänger zeigten sich begeistert. In den Kommentarspalten hagelte es auch Kritik. Einige Fans äußerten sich verärgert über den ständigen Alkoholkonsum, der von der Familie zur Schau gestellt wird. Kritische Stimmen fragen: "Warum müsst ihr immer trinken?" oder verurteilen den Vorbildcharakter der Geissens für ihre Töchter und andere junge Menschen. Besonders Carmen stand im Fokus, da sie in der Vergangenheit wegen gesundheitlicher Probleme mit der Bauchspeicheldrüse in Behandlung war. Dennoch scheint es der Familie wenig auszumachen, was von außen gesagt wird. Ihren luxuriösen Lebensstil und die Freude daran lassen sie sich nicht nehmen.

Die Geissens, die durch ihr Jetset-Leben in der Öffentlichkeit bekannt wurden, sind seit Jahren fester Bestandteil der Reality-TV-Landschaft. Während Robert und Carmen immer wieder betonen, dass sie sich ihr Vermögen durch harte Arbeit aufgebaut haben, stehen sie regelmäßig wegen ihres exzessiven Lebensstils in der Kritik. Doch dies scheint die Familie nicht zu stören. Im Gegenteil, sie genießen ihren Reichtum und teilen diesen gerne mit der Welt. Während ihre Fans zwischen Bewunderung und Entsetzen schwanken, leben die Geissens nach ihrem eigenen Motto: "Jedem das Seine!"

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss bei einem Trinkspiel, Juli 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

Anzeige Anzeige

Getty Images Carmen und Robert Geiss, Unternehmerpaar