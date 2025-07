Geben gleich mehrere Paare bei "Prominent getrennt" auf?

In Folge sechs von Prominent getrennt kommt es nicht nur zum großen Streit – nachdem die Entscheidung bei der Nominierung gefallen ist, wollen gleich mehrere Paare lieber nach Hause gehen. Die Teams entscheiden, dass Christina Grass (37) und Marco Cerullo (36) nach Hause gehen sollen. Christinas gute Freundin Yeliz Koc (31) ist damit gar nicht einverstanden. Sie fordert ihren Ex Jannik Kontalis auf, lieber die Koffer zu packen: "Bitte lass uns nach Hause gehen." Mit der Ansicht ist Yeliz nicht allein. Auch Jana Klein und ihr Ex Sidar Sahin überlegen, abzubrechen. "Ich will mit denen nicht mehr unter einem Dach leben", meint Yeliz bestimmt.

Für die beiden Paare steht fest: Wenn sie gehen, gehen sie gemeinsam. "Wenn ihr das macht, dann ziehe ich mit", stellt Jannik klar. Die Nominierung und der Auszug von Christina und Marco stecken den Vieren noch in den Knochen, denn sie haben einen wichtigen Teil ihrer Allianz verloren. "Ich schwöre, ich dachte auch, ich kotze da", stimmt Jana Jannik zu, als er meinte, ihm sei bei der Entscheidung schlecht geworden. Der Are You The One?-Bekanntheit kamen sogar die Tränen. Mit diesem Gespräch scheint die Entscheidung zu stehen – zumindest Yeliz hat ihre Entscheidung getroffen: "Deswegen lasst uns doch einfach gehen!" Ob die vier wirklich durchziehen und die Villa der Verflossenen verlassen, klärt die Episode aber nicht mehr auf.

Tatsächlich eskalierte die Nominierung in dieser Episode zum ersten Mal so richtig. Auslöser war die Stimme, die Christina und Marco an Babu und ihren Ex Felix vergaben. Die einzige Erklärung, die beiden wollen damit ihren "Arsch retten", passte Babu so gar nicht. Die Beauty & The Nerd-Bekanntheit warf ihren Konkurrenten vor, aufgrund der Allianz unfair zu spielen. Als sich dann auch Felix und Marco einschalten, bricht endgültig Chaos aus. Die beiden beschimpfen sich gegenseitig und kommen sich gefährlich nahe. Unter anderem werden Beleidigungen wie "Halt dein Maul, du Affe" gebrüllt. Nur mit Mühe können die Mädels die beiden davon abhalten, aufeinander loszugehen.

Anzeige Anzeige

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Christina Grass und Jana Klein bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTL Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"