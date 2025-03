Süß: Peter Maffay tanzt Ballett mit seiner Tochter Anouk (6)

Peter Maffay (75) geht in seiner Rolle als Papa voll und ganz auf. Das stellt seine Frau Hendrikje Balsmeyer (37) jüngst mit einem niedlichen Video auf TikTok unter Beweis. In dem Clip ist zu sehen, wie der Musiker gemeinsam mit seiner sechsjährigen Tochter Anouk eine Runde Ballett tanzt. Neben Figuren im Stehen und einigen Sprüngen probiert sich das Vater-Tochter-Duo auch in so mancher Pose am Boden. "Papa hat versteckte Talente", kommentiert Hendrikje ihren Beitrag und setzt ein rotes Herz-Emoji dahinter.

Der kleine Ausschnitt von Peter und seiner Kleinen bringt nicht nur die Mama zum Strahlen, sondern auch die zahlreichen Social-Media-Fans der 37-Jährigen. Unzählige Follower bringen ihre Freude für die zwei zum Ausdruck. "Solche Papas sind Gold wert", "Peter ist eine Legende und ein richtig toller Typ... Das erkennt man sofort" und "Wie süß ist das denn bitte, ich schmelze dahin", freuen sich beispielsweise drei TikTok-User in der Kommentarspalte des Videos.

Für Peter ist die Familienzeit heute kostbarer denn je. Viele Jahre war der "Und es war Sommer"-Interpret permanent auf Tour und bedauert, dadurch vieles im Leben seines Sohnes Yaris, der aus seiner früheren Ehe mit Tanja Spengler stammt, verpasst zu haben. Mit seiner jüngeren Tochter möchte er das nun anders machen. Ehefrau Hendrikje, der er im Jahr 2022 das Jawort gegeben hat, spielt dabei eine zentrale Rolle in seinem Leben. Die ehemalige Lehrerin unterstützt Peter nicht nur als Mutter seiner Tochter, sondern auch als Partnerin – und gemeinsam kümmern sie sich liebevoll um kleine Glücksmomente.

TikTok / hendrikjebalsmeyer Peter Maffay mit seiner Tochter Anouk im März 2025

Getty Images Peter Maffay und Sohn Yaris, Goldene Henne, 2024

