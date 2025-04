Abgesagte Auftritte: Peter Maffays Arm muss operiert werden

Peter Maffay (75) versetzte seine Fans mit einer überraschenden Ankündigung in Sorge: Wegen gesundheitlicher Probleme muss die Rocklegende zwei geplante Autogrammstunden in Schwarzenfeld und Dortmund absagen. Der Grund dafür ist eine anstehende Operation am rechten Arm, die dringend erforderlich ist. "Ich habe im Verlauf der letzten Jahre eine Erosion im Sehnenbereich meines Arms entwickelt", erklärte der Musiker gegenüber Bild. Der Eingriff soll bereits am kommenden Dienstag in München ambulant durchgeführt werden. Doch der Musiker beruhigte seine Fans: "Danach werde ich wieder jeden Boxkampf gewinnen."

Die Verletzung ist wohl das Ergebnis seiner jahrzehntelangen Karriere und Peters Vorliebe für wildes Gitarrenspiel. Außerdem sei ein anderes Hobby des "Eiszeit"-Interpreten nicht ganz unschuldig. "Ich habe mir vor 50 Jahren bei einem Motorradunfall das Schlüsselbein gebrochen, das ist danach nicht so optimal zusammengewachsen. Seitdem habe ich eine leicht verkürzte Schulter. Auch das trug vermutlich zu dem Problem bei", berichtete er im Interview mit dem Blatt. Nun bereitet sich der Lockenkopf auf den Eingriff vor. Nach einer kurzen Erholungspause will der Komponist aber im Sommer wieder auf der Bühne stehen.

Dass Peter überhaupt wieder Konzerte spielt, ist keine Selbstverständlichkeit. Im Herbst 2023 hatte er eigentlich angekündigt, nicht mehr auf Tour zu gehen, um mehr Zeit mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer (37) und seinen Kindern verbringen zu können. Etwa ein Jahr später berichtete Schlager.de jedoch, dass der 75-Jährige seine Leidenschaft für Livemusik doch noch einmal ausleben wolle. Im Sommer sind insgesamt fünf Konzerte in Deutschland geplant.

Getty Images Peter Maffay im Oktober 2021

Getty Images Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer, November 2024

