Ohne Stress: Peter Maffays Sohn Yaris ist wieder Single

Yaris Maffay (21) und seine Freundin Tamara sind kein Paar mehr. Das verrät der Sohn von Rockikone Peter Maffay (75) jetzt in einem Interview mit der Bild. "Es stimmt. Wir sind nicht mehr zusammen", erklärt er in dem Gespräch. Streit habe es aber keinen gegeben, die beiden gehen jetzt friedlich ihrer eigenen Wege. "Wir sind im Guten auseinandergegangen. Wir haben weiterhin Kontakt und reden. Auch wenn es doof klingen mag: Es war eine schöne Trennung ohne böse Gefühle oder gegenseitige Vorwürfe", meint der Musiker. Eine Verbindung bleibt Yaris aber noch zu seiner Ex-Freundin – denn die beiden haben eine kleine Katze, um die sie sich gemeinsam kümmern wollen.

Sein Fokus liegt jetzt offenbar auf der Musik. Nachdem er noch im vergangenen Jahr auf seiner eigenen Tour war, arbeitet er aktuell fleißig an neuen Songs. "Ich werde meinen eigenen Weg weitergehen", betont er gegenüber dem Magazin. Ein Teil davon ist sein erstes Album. Dabei spielt Papa Peter eine ganz entscheidende Rolle, denn immerhin verfügt er dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Musikbranche über wertvolle Tipps. "Ich habe das Glück, dass ich von Profis lernen darf. [...] Ich weiß, dass ich ganz am Anfang stehe. Aber ich bin bereit für die große Branche", betont der 21-Jährige. Erst einmal wird er aber im Sommer zusammen mit Peter auf der Bühne stehen und die Konzerte seines Vaters als Background-Sänger begleiten.

Zusammen waren Yaris und Tamara offiziell seit September 2023. Damals berichtete die Bild, dass die beiden sich bereits seit einigen Wochen dateten. Aber auch im Netz zeigten sie sich zu der Zeit sehr innig, ohne ihre Beziehung klar zu definieren – für die Fans waren das aber sicherlich genügend Anzeichen. Nur wenige Wochen zuvor soll Yaris die Partnerschaft zu seiner vorherigen Partnerin Melissa beendet haben, mit der er seit 2022 zusammen war. Allerdings bestätigte er das nicht persönlich. Auch die Gründe für die Trennung wurden nicht öffentlich gemacht.

Instagram / tamara.slc Yaris Maffay mit seiner Freundin Tamara

Instagram / yaris_official Yaris Maffay, Sohn von Peter Maffay

