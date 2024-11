Peter Maffays bewegendes Comeback mit Sohn Yaris

Peter Maffay (75) wurde bei der Verleihung der "Goldenen Henne" in Leipzig für sein Lebenswerk geehrt. Dort posiert er stolz mit seinem Sohn Yaris Maffay (21) und zeigt die enge Vater-Sohn-Beziehung. Das war nicht immer so: Das Verhältnis hat nach einigen Jahren der Distanz wieder an Stärke gewonnen. Davon erzählt Yaris, der aus Peters vierter Ehe mit Tanja Spengler stammt, gegenüber BUNTE.de und gibt Einblicke in die veränderte Beziehung zu seinem Vater.

In der Vergangenheit sei der Kontakt zwischen Peter und Yaris nicht durchweg innig gewesen. Der berufliche Erfolg und die Karriere des Musikers hätten dazu geführt, dass der Sohn oft auf seinen Vater verzichten musste. Doch das habe sich geändert, als der 21-Jährige nach Deutschland zog und seinen Vater bei seiner Abschiedstournee musikalisch begleitete. Diese gemeinsame Erfahrung sei für beide von großer Bedeutung gewesen. "Wir waren ein paar Jahre auseinander, auch geografisch. Als ich nach Deutschland gezogen bin und wir beide Musik miteinander gemacht haben, das hat schon verbunden", sagt Yaris und schwärmt: "So eng verbunden mit meinem Vater war ich noch nie. Das war schon schön."

Peter legt nun großen Wert darauf, dass seine Tochter Anouk aus der Ehe mit seiner Frau Hendrikje Balsmeyer (37) mit ihrem Vater aufwachsen kann. "Ich habe meinen Sohn in den vergangenen Jahren in dieser Form nicht erlebt, weil wir auf zu viele andere Dinge fokussiert waren. Jetzt leben wir zusammen und holen nach. Und bei der Kleinen möchte ich die Tage, die es gibt, nicht verpassen. Mein Zeitfenster ist ja nicht so riesengroß", erklärt er. Die Liebe zu seiner Frau Hendrikje scheint ihm ebenfalls Halt und Glück zu geben. Der Altersunterschied von 38 Jahren zwischen ihnen stellt kein Hindernis dar und so heirateten sie 2022. "Es ist der richtige Weg. Wir haben keinen Grund gesehen, es nicht zu tun", erklärte der 75-Jährige sein erneutes Jawort.

Getty Images Peter Maffay, Sänger

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Peter Maffay und seine Partnerin Hendrikje

