Filmidee geklaut? Dave Franco und Alison Brie verklagt

Alison Brie (42) und Dave Franco (39) stehen aktuell im Zentrum eines brisanten Rechtsstreits: Das Ehepaar, das schon mehrfach gemeinsam vor und hinter der Kamera gearbeitet hat, wurde zusammen mit Regisseur Michael Shanks (54) und weiteren Parteien von der New Yorker Produktionsfirma StudioFest verklagt. Hintergrund ist ihr neuer Body-Horror-Film "Together", der ab dem 30. Juli in den Kinos starten soll und bereits beim Sundance Film Festival eine Rekordsumme von 17 Millionen Dollar einspielte. Laut Klageschrift, die am Dienstag, den 13. Mai, eingereicht wurde, sollen Alison und Dave zentrale Ideen und kreative Elemente aus dem Indie-Film "Better Half" von Patrick Henry Phelan übernommen haben – ein Werk, das 2023 uraufgeführt wurde. Die Anklage richtet sich auch gegen die Vertreteragentur WME sowie den Verleih Neon.

Konkret werfen die Kläger dem Ehepaar vor, das Drehbuch zu "Better Half" bereits im August 2020 erhalten zu haben, als man ihnen Rollen in dem Projekt anbot. Laut StudioFest lehnten sie jedoch ab, um stattdessen später mit Michael eine eigene Version unter ihrem Namen zu produzieren und zu vermarkten. In beiden Filmen steht ein Paar im Mittelpunkt, das nach einem Streit plötzlich feststellt, dass sich ihre Körper auf übernatürliche Weise miteinander vereint haben – ein bizarrer Zustand, der als satirischer Kommentar zu Beziehungsabhängigkeiten dient. Die Klage listet zahlreiche Parallelen in Dialogen, Szenenfolgen und sogar im Soundtrack auf; beide Filme enden zum Beispiel mit dem Abspielen eines Spice Girls-Albums auf Vinyl. WME bezeichnet die Vorwürfe als "frivol und haltlos" und kündigte an, sich energisch zur Wehr zu setzen.

Für Alison und Dave ist die Zusammenarbeit in Filmprojekten keine Seltenheit und oft auch privat ein Gewinn: Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2017 tritt das Paar immer wieder gemeinsam in Erscheinung, zum Beispiel in Filmen wie "The Rental" oder "Horse Girl". In einem Interview mit People beim diesjährigen SXSW Festival in Austin schwärmte Alison über die Arbeit mit Dave: "Mit meinem Ehemann zusammenzuarbeiten, ist sehr attraktiv." Abseits der aktuellen Vorwürfe gilt das Duo als eines der harmonischsten Paare Hollywoods, das privat wie beruflich eine enge Verbindung pflegt. Auch in vergangenen Interviews ließen beide immer wieder durchblicken, dass gegenseitiges Vertrauen und Respekt ihre langjährige Beziehung prägen – eine Eigenschaft, die ihnen nun in der rechtlichen Auseinandersetzung eine große Herausforderung abverlangt.

Dave Franco und Alison Brie, Schauspieler

Getty Images Dave Franco und Alison Brie im Juni 2020

