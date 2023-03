Dave Franco soll zur Schauspielerei gezwungen worden sein!

Dave Franco (37) wollte nie im Rampenlicht stehen! Trotzdem hatte er den Durchbruch in Hollywood 2008 mit seiner Rolle in "Superbad" geschafft, die ihm eine glänzende Schauspielkarriere bescherte. Seit 2019 ist der Scrubs-Darsteller eher hinter der Kamera zu finden: Er widmet sich der Arbeit als Regisseur. In seinem Regiedebüt spielte sogar seine Ehefrau Alison Brie (40) mit. Dave selbst wollte aber eigentlich nie Schauspieler werden und ist da nur so reingerutscht!

Der "21 Jump Street"-Star hatte nie die Absicht gehabt, auf der Bühne zu stehen: "Ich kam nach L.A., um zur Schule zu gehen, und ich wurde irgendwie in einen Schauspielkurs gezwungen." Im Gespräch mit CBS Mornings führte er weiter aus: "Ich erinnere mich, wie ich am ersten Tag in der Klasse vorgesprochen habe, und die ersten Leute auf der Bühne schrien und weinten und schlugen sich gegenseitig, und ich dachte 'nein, das ist nichts für mich.'" Trotzdem habe er aufgrund seiner Liebe zur Filmindustrie durchgehalten.

Als Dave 14 Jahre alt gewesen war, hatte er bereits einen Job gehabt, der mit Filmen zu tun hatte: Er hatte in einer Videothek gearbeitet! Dazu berichtete der Filmemacher: "Es war eigentlich illegal für mich, in diesem Alter zu arbeiten, also bezahlten sie mich im Grunde damit, dass sie mir erlaubten, so viele Filme mit nach Hause zu nehmen, wie ich wollte, und das war wie meine Filmschule." Der "Jemand, den ich mal kannte"-Produzent kann also wirklich von sich sagen: Filme sind mein Leben.

