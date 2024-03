Alison Brie hat vor Dave Franco nicht an die Ehe geglaubt!

13 Jahre gehen Alison Brie (41) und Dave Franco (38) schon gemeinsam durchs Leben, sieben davon verheiratet. Das Paar wirkt glücklich wie eh und je – und das, obwohl die "Community"-Darstellerin früher nicht heiraten wollte! In einer Folge des Podcasts "Not Skinny But Not Fat" gesteht sie jetzt, dass das Konzept der Ehe habe ihr Angst gemacht. Vor allem habe sie nie den Drang verspürt, da sich ihre Eltern trennten, als sie fünf Jahre alt war. "Ich habe überall gesagt 'Ich werde niemals heiraten!'", erzählt Alison und fügt hinzu: "Und dann traf ich Dave und dachte: 'Heirate mich sofort!'"

Als Dave der Schauspielerin 2015 den Antrag machte, habe er ganz genau gewusst, dass sie ihn annehmen würde. Alison sei sehr offensichtlich gewesen, was ihre Hochzeitspläne sowie den Verlobungsring anging, plaudert sie aus. Damit ihr Liebster auch die richtige Wahl trifft, habe sie ab und zu ihr Handy mit einem Bild des Schmuckstücks offen herumliegen lassen. "Ich sagte dann: 'Wie peinlich, dass du das Bild von diesem Ring gesehen hast. Das ist so seltsam'", erinnert sich Alison schmunzelnd. Die Frage aller Fragen stellte ihr der "Bad Neighbors"-Star dann mit einem roségoldenen Diamantring. Sie habe aber nicht sofort auf den Antrag reagiert, verriet die "Glow"-Darstellerin 2017 während eines Auftritts bei "Larry King Now": "Ich war so schockiert, dass ich in Gelächter ausbrach und ihn mehrmals fragte, ob er es ernst meint, bevor ich Ja sagte."

Alison und Dave lernten sich 2011 in New Orleans kennen. Mit der Liebe ihres Lebens änderte sich scheinbar ihre Meinung bezüglich der Ehe. "Ich habe einfach die Person gefunden, bei der ich dachte: 'Ich liebe dich wirklich und ich möchte gerne mit dir alt werden!'", erklärte sie kurz nach ihrer Verlobung gegenüber Yahoo! Style. Seitdem haben die "Mad Men"-Darstellerin und der Scrubs-Star auch schon öfter zusammengearbeitet – wie zum Beispiel an der Liebeskomödie "Jemand, den ich mal kannte", die 2023 erschien.

Getty Images Dave Franco und Alison Brie bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / alisonbrie Dave Franco und Alison Brie, Juni 2023

