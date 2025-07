Erstes Kind: Solange möchte Romina Palm ihre Tochter stillen

Im Mai dieses Jahres wurde Romina Palm (26) zum ersten Mal Mama – ihre kleine Tochter Hazel ist der ganze Stolz der Influencerin. In ihrer Rolle als Mutter geht die 26-Jährige voll und ganz auf. Seit der Geburt stillt Romina ihr Baby – in einem Q&A auf Instagram geht sie nun offen auf dieses Thema ein. Auf die Frage, wie lange sie plant zu stillen, gibt sie eine ehrliche Antwort. "Ich hab mir da kein zeitliches Limit gesetzt, sondern lass es ganz natürlich auf mich zukommen. Am liebsten so lange wie möglich. Ich liebe das Stillen und bin unfassbar dankbar, dass es so gut funktioniert", schwärmt sie.

Vor knapp zwei Wochen sind Romina und Hazel gemeinsam mit Papa Christian Wolf (30) in ihr neues Zuhause auf Zypern gezogen. Auch dort richtet die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihren Alltag komplett nach den Bedürfnissen ihres Neugeborenen. Wenn Hazel wach ist, ist Romina stets an ihrer Seite. In Momenten, in denen Hazel sich ablegen lässt und alleine schläft, lebt sich das Model in dem neuen Haus ein. Vor wenigen Tagen wagte Romina einen Schritt zurück in ihre alten Gewohnheiten: Die Blondine ist nämlich eine echte Sportskanone. Das Training musste sie in den vergangenen Monaten durch die Schwangerschaft und Geburt aber stark zurückschrauben. Knapp acht Wochen nach der Geburt wagt sie sich nun langsam wieder an den Sport und startet mit Rückbildungsübungen.

Romina ist bewusst, dass sie sich nach der Schwangerschaft Zeit geben muss, um sich wieder wie sie selbst zu fühlen und auch ihr Körper eine Weile benötigt, um zu seiner Ursprungsform zurückzufinden. Dennoch macht sie kein Geheimnis daraus, dass sie diese Gedanken ab und zu belasten. "Ich habe mich in letzter Zeit etwas gehen lassen. [...] Ich finde, langsam ist es an der Zeit, dass ich wieder mehr auf mich und mein Äußeres achte", teilte sie ihre Gefühle in einem solchen Moment in ihrer Instagram-Story.

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

