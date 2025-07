Neu-Mama Romina Palm reflektiert das Thema After-Baby-Body

Das Thema After-Baby-Body ist auf Social Media allgegenwärtig. Vor allem für junge Mütter kann das einen großen Druck aufbauen – auch Influencerin Romina Palm (26) kann sich nicht davon freimachen, dass es sie beschäftigt, wie ihr Körper nach der Schwangerschaft und Geburt aussieht. Ihr scheint es aber wichtig zu sein, offen darüber zu sprechen, dass die Rückbildung bei jeder Frau anders abläuft. Sie teilt ein Video auf Instagram, in dem sie ihren Körper in verschiedenen Wochen nach der Geburt zeigt. Dazu schreibt sie: "Acht Wochen nach der Geburt und mein Körper erinnert mich jeden Tag daran, was er geleistet hat. Er darf sich erholen, er darf anders sein, er darf die Spuren dieser besonderen Zeit tragen."

Die 26-Jährige zeigt ihren Bauch kurz vor der Geburt und im Anschluss in jeder Woche danach – bis hin zu zwei Monaten post-partum. Das Video zeigt deutlich, dass Rominas Körper einige Wochen gebraucht hat, um sich zurückzubilden. Gerade im ersten Monat war der Babybauch noch deutlich zu sehen – heute hingegen ist er schon wieder ziemlich flach. "Jeder Körper heilt anders – und das ist völlig okay. Es gibt kein 'schnell genug' oder 'besser' – nur dein Tempo und deinen Weg", betont sie und fügt hinzu: "Lass uns aufhören, uns zu vergleichen und anfangen, stolz auf das zu sein, was wir gerade leisten."

Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin geht in ihrer Rolle als Mama voll und ganz auf. Die kleine Hazel, die am 24. Mai 2025 das Licht der Welt erblickt hat, ist ihr ganzer Stolz. Auch das Stillen ihrer Tochter ist ein wichtiges Thema in ihrem Leben. Bei einem Q&A auf Instagram verriet Romina, dass sie diese besondere Mama-Kind-Verbindung sehr genieße und es auch noch "so lange wie möglich" machen wolle: "Ich hab mir da kein zeitliches Limit gesetzt, sondern lass es ganz natürlich auf mich zukommen."

Instagram / rominapalm Romina Palm, acht Wochen nach der Geburt von Tochter Hazel

Instagram / rominapalm Romina Palm eine Woche nach der Geburt

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, 2025

