Ironie? Das sind Claudia Oberts skurrile Hochzeitspläne

Claudia Obert (63) hat während einer Sommerparty von Olivia Jones (55) in Hamburg von ihrem Liebesglück geschwärmt. Die Unternehmerin und ihr Partner Max Suhr (27) haben sich genau dort vor drei Jahren kennengelernt. "Max und ich, wir sind einfach ein Dreamteam", erzählte sie im Interview mit RTL. Ihre Beziehung sei etwas ganz Besonderes, so Claudia weiter. Doch trotz ihres offensichtlichen Glücks haben die beiden bisher auf eine Hochzeit verzichtet – und das aus einem ganz besonderen Grund.

Ursprünglich wurde sogar über eine romantische Feier gesprochen. Ein Antrag auf dem Eiffelturm und ein großes Fest standen im Raum. Allerdings scheint dieser Plan vorerst verworfen zu sein. Für Claudia sei das kein Problem: "Ich bin nicht nostalgisch. Für mich ist Party jeden Tag. Das ist für mich nichts Besonderes und doch was Besonderes", erklärte sie mit ihrer typischen Lebensfreude. Die Unternehmerin brachte stattdessen eine ganz eigene Idee ins Spiel, wann es für die beiden vor den Traualtar gehen könnte. "Es ist schon verabredet, wann wir heiraten: Auf dem Totenbett, damit er alles erbt, was da ist", sagte sie mit einem verschmitzten Lächeln.

Claudia Obert ist bekannt für ihren ungewöhnlichen Lebensstil und ihre Schlagfertigkeit. Schon oft betonte sie, dass sie ihr Leben in vollen Zügen genießen möchte und wenig von gesellschaftlichen Konventionen hält. Max, ihr deutlich jüngerer Partner, scheint perfekt zu ihr zu passen. Dass die Hochzeit als humorvoller Plan so gar nicht in klassische Muster passt, überrascht bei den beiden kaum.

Anzeige Anzeige

ActionPress Claudia Obert und Max Suhr, September 2024

Anzeige Anzeige

Fine Lohmann Claudia Obert und Max Suhr bei den Reality Awards, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert und Max Suhr, Paar