Claudia Obert will ein drittes Mal zu "Promis unter Palmen"

Claudia Obert (63) ist nicht nur ein Urgestein im Reality-TV, sondern auch bei Promis unter Palmen. Die Modedesignerin war bereits in der berühmt-berüchtigten ersten Staffel des Erfolgsformats und ist aktuell wieder in der dritten Staffel zu sehen. Im Promiflash-Interview verrät Claudia, dass ihr die Sendung so viel Spaß macht, dass sie sich eine erneute Teilnahme wieder vorstellen könnte: "Ich hoffe, ich darf nächstes Jahr wieder."

Im Gegensatz zur ersten Staffel, in der Claudia aufgrund der Vielzahl an Auseinandersetzungen mit Matthias Mangiapane (41) und Désirée Nick (68) freiwillig die Show verlassen hatte, hat sie in der dritten Staffel keine Feindschaften entwickelt. Eher im Gegenteil, wie die Unternehmerin im Gespräch mit Promiflash berichtet: "Die eine oder andere Freundschaft, so wie bei mir und Melody (31), ich liebe die Kleine."

Doch nicht nur Melody scheint es Claudia angetan zu haben. Ein besonderes Auge hat die 63-Jährige auf Nikola Glumac (29) geworfen. Als der Tattooliebhaber in Folge fünf oberkörperfrei zum Gespräch von Claudia und Chris Manazidis hinzustößt, entgegnet die Millionärin: "Also, mit Nikola hätte ich echt gerne mal Sex." Außerdem schwärmt sie von ihren Fähigkeiten im Bett. "Ich lege mich jedes Mal so ins Zeug, weil ich denke, es könnte das letzte Mal sein", erzählt sie und bietet an: "Wir dimmen das Licht, Nikola, dann sieht man meine Falten nicht so und deine Pickel auch nicht."

Claudia Obert, Realitystar

Claudia Obert im Januar 2019 in Berlin

