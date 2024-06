Schauspielerin Naomi Watts schämte sich für ihre Menopause

Die britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts (55) hat kürzlich offen über ihre Erfahrungen mit den Wechseljahren gesprochen und dabei auch schockierende Aussagen aus der Filmindustrie enthüllt. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter berichtet die "King Kong"-Darstellerin, dass ihr bereits mit 36 Jahren gesagt wurde, dass sie kurz vor den Wechseljahren stehe – eine Nachricht, die sie zunächst in Panik versetzte. "Ich wurde gewarnt: 'Mit 40 ist es vorbei, also arbeite, arbeite, arbeite'", erzählt Naomi.

Naomi schildert weiter, dass sie erst mit 31 Jahren ihren Durchbruch mit "Mulholland Drive" erlebte und daraufhin von der Filmindustrie gedrängt wurde, noch härter zu schuften, da ihre Karriere bis 40 vorbei sein könnte. Als bei ihr schließlich die Menopause einsetzte, fühlte die Hollywood-Beauty eine große Scham und Angst, dies öffentlich zu machen. "Wenn ich das Wort erwähnen würde, wäre das mein Karriereende", gesteht sie in dem Gespräch. Doch dann habe sie den Entschluss gefasst: "Das ergibt keinen Sinn. Wir sind die Hälfte der Bevölkerung. Jeder wird irgendwann in die Menopause kommen, also warum sollten wir nicht darüber reden?"

Mit einer Mischung aus Frust und Entschlossenheit versuchte Naomi, das Schweigen zu brechen und nach Unterstützung zu suchen – sowohl physiologisch als auch emotional. "Das Thema kann nicht länger tabu sein", verkündete sie entschlossen. Bereits 2007 brachte die Schauspielerin zusammen mit ihrem damaligen Partner Liev Schreiber (56) ihren ersten Sohn Sasha zur Welt, gefolgt von Sohn Kai im Jahr 2008. Naomi ist mittlerweile verheiratet und mit ihrem Ehemann Billy Crudup glücklich.

Wie glücklich die 55-Jährige mit ihrem Billy ist, machte sie erst kürzlich deutlich. Vor wenigen Tagen feierten Naomi und ihr Gatte in Mexico City nämlich ihre zweite Hochzeit – und die Feierlichkeiten wurden von keinem Geringeren als Naomis eigenem Bruder fotografisch festgehalten. In einem eleganten weißen Brautkleid und mit einem Blumenstrauß in der Hand strahlte die 55-Jährige neben ihrem elegant gekleideten Angebeteten. "Unsere Mutter ist verständlicherweise etwas emotional", kommentierte ihr Bruder die bewegenden Momente auf Instagram.

Getty Images Naomi Watts im April 2024

Getty Images Naomi Watts und Liev Schreiber bei der Premiere von "The Bleeder" beim Venice Film Festival

Instagram / naomiwatts Billy Crudup und Naomi Watts im Juni 2023

