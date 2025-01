Elena Miras deutet an: Hat Mike Kontakt zu Aylen gesucht?

Elena Miras (32) und Mike Heiter (32) lagen nach ihrer Trennung lange im Clinch. Die Reality-TV-Darstellerin behauptete in der Vergangenheit regelmäßig, ihr Ex-Partner nehme sich kaum Zeit für die gemeinsame Tochter Aylen. Der TV-Casanova hingegen ließ es immer so aussehen, als habe er eine gute Beziehung zu seinem Nachwuchs. Konnten die beiden zerstrittenen Elternteile ihren Konflikt nun lösen? In ihrer Instagram-Story macht Elena Andeutungen. "Hinter den Kulissen ist endlich etwas passiert, und ich hoffe einfach, dass diesmal die Worte gehalten werden – vor allem der Kleinen zuliebe", schreibt sie.

Das Timing kommt überraschend. Erst Anfang der Woche meldete sich Elena mit einem umfangreichen Statement zur misslichen Lage von Vater und Tochter. "Die Möglichkeit, Aylen zu sehen, hat Mike jederzeit. Er kann mir jederzeit schreiben oder mich anrufen. Er weiß, ich werde irgendwas finden, wann wir einen Termin ausmachen können", schilderte sie. Dennoch sehe die Fünfjährige ihren Papa nur ein- bis zweimal im Jahr – je nachdem, wie beschäftigt der Realitystar sei. Elena urteilte: "Mir ist das egal, ich brauche keinen Kontakt zu ihm. Aber da ist dieses wundervolle Kind, das das verdient hat."

Mike reagierte auf diese Anschuldigungen zunächst schockiert und postete einen Screenshot des gemeinsamen Chats mit Elena, in dem er um Kontakt mit Aylen bat. Dann plädierte er jedoch eindringlich dafür, den Konflikt abseits der Öffentlichkeit zu lösen: "Elena, ich bitte dich hiermit, dass wir die Dinge über unsere Tochter privat klären und nicht über die Öffentlichkeit mit Statements. Es geht hier nicht um dich oder um mich, es geht um unsere Tochter, die wir schützen müssen. Das hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen." Anscheinend haben die beiden Eltern nun privat einen Annäherungsversuch gestartet.

Joyn Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

SixxPaxx Mike Heiter bei einem SixxPaxx-Auftritt

