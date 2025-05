So versteht sich Loredana Wollny mit ihrer Schwiegerfamilie

Die frisch verheiratete Loredana Wollny (21) hat auf Instagram Einblicke in ihr Privatleben gegeben – genauer gesagt in ihr Verhältnis zur Familie ihres Ehemanns Servet. Ein neugieriger Fan wollte in einer Fragerunde wissen, ob sich die Reality-TV-Bekanntheit gut mit ihrer Schwiegerfamilie versteht. Loredana machte kein Geheimnis daraus, dass sie von Servets Familie herzlich empfangen wurde. "Ich wurde sehr gut aufgenommen und komme sehr gut mit der Familie von Servet klar – wie mit meiner eigenen", verriet die junge Mutter offen.

Das entspannte Verhältnis zu ihrer Schwiegerfamilie ist für die 21-Jährige offenbar etwas ganz Besonderes, schließlich ist der Schritt in eine neue Familie nicht immer einfach. Dass Loredana direkt betonte, wie ähnlich vertraut sich die neuen Familienbande anfühlen, lässt erkennen, wie gut sie integriert wurde. Bisher hatte sie zu diesem Thema keine genaueren Aussagen gemacht, umso mehr freuten sich ihre Fans über die persönliche Einschätzung.

Schon zuvor hatte Loredana immer wieder über ihre glückliche Beziehung berichtet. Mit ihrem Partner verbindet sie nicht nur die Liebe zu ihrem gemeinsamen Sohn Aurelio, sondern auch eine besondere Kennenlerngeschichte: Die beiden trafen sich das erste Mal im Türkei-Urlaub und hielten danach online Kontakt. Seit 2021 sind sie offiziell ein Paar und im Februar 2023 folgte der romantische Antrag von Servet. Im April 2025 gaben sich die Turteltäubchen schließlich das Jawort.

Instagram / loredanawollny Servet und Loredana Wollny im März 2024

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Sohn Aurelio, August 2024

