Wie süß: Loredana Wollny macht Servet ein Liebesbekenntnis

Loredana Wollny (21) ist auch nach knapp vier Jahren immer noch total glücklich mit ihrem Servet. Im Netz macht die Reality-TV-Bekanntheit dem Vater ihres Kindes jetzt ein süßes Liebesgeständnis. "Echte Liebe bedeutet nicht Perfektion, sondern Ehrlichkeit, Vertrauen und gemeinsam durchs Leben zu gehen", schreibt sie zu einer Fotoreihe auf Instagram mit dem Türken und fährt fort: "Mit dir an meiner Seite ist jeder Tag ein Geschenk."

Servet und Loredana lernten sich in einer Bar in der Türkei kennen und fingen dann an, via Instagram miteinander zu schreiben. Offiziell sind die beiden seit April 2021 ein Paar und durften sich ein Jahr später über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes freuen: Sohn Aurelio. Im Februar 2023 hielt Servet um die Hand seiner Liebsten an.

Die Familienplanung der 21-Jährigen und ihrem Verlobten ist mit der Geburt ihres Söhnchens noch nicht abgeschlossen. "Ein Mädchen möchte ich auf jeden Fall noch, und ich mache auf jeden Fall weiter, bis ein Mädchen da ist", plauderte Loredana in der Realityshow Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie im Februar aus. Servet ergänzte: "In Zukunft werden wir heiraten. Und dann das zweite Kind."

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Partner Servat, November 2024

Instagram / loredanawollny Loredana Wolly mit ihrem Verlobten Servet und ihrem Sohn Aurelio

