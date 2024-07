Kevin Feige erhält Marvel-Support bei Walk-of-Fame-Zeremonie

Kevin Feige (51) ist der Mann hinter den Marvel-Filmen und damit einer der erfolgreichsten Filmproduzenten Hollywoods. Dafür wird er jetzt mit einem Walk of Fame-Stern geehrt – und zur Zeremonie schlagen auch die größten Superhelden auf. Neben Captain America Chris Evans (43) und dem Winter Soldier Sebastian Stan (41) geben sich auch Star-Lord Chris Pratt (45), Captain Marvel Brie Larson (34) sowie Deadpool Ryan Reynolds (47) und Wolverine Hugh Jackman (55) die Ehre. Das ist aber noch nicht alles! Mit auf dem Gruppenfoto posieren zudem David Harbour (49), Simu Liu (35), Emma Corrin, Kathryn Hahn und Ke Huy Quan (52). Eine der Reden zu Ehren des MCU-Bosses darf Ryan halten.

Mit dem Stern auf dem Walk of Fame geht für Kevin ein kleiner Traum in Erfüllung. Gegenüber Variety verriet der US-Amerikaner, was ihm die Auszeichnung bedeutet. "Man erwartet nicht, einen Stern auf dem Walk of Fame zu bekommen, wenn man ein Mensch hinter den Kulissen ist", erklärte er in dem Interview und fügte glücklich hinzu: "Das ist alles, wovon ich geträumt habe – einfach nur ein Name im Abspann eines Films zu sein, einen Platz in dieser Branche zu haben, in dieser Stadt, die ich unverblümt und ohne jeglichen Zynismus liebe." Seinen Namen nun für immer auf der berühmten Straße in L.A. verewigt zu haben, bedeute ihm, in das "Fundament der Hollywood-Geschichte eingedrungen zu sein".

Der aktuellste Streifen des Superheldenuniversums ist Deadpool & Wolverine. Seit vergangenem Mittwoch ist das Action-Crossover weltweit in den Kinos zu sehen. Deadpool-Darsteller Ryan und Wolverine-Darsteller Hugh sind schon seit einigen Jahren fester Bestandteil des MCU. Der Antiheld mit den Klingenknöcheln feiert in diesem Jahr sogar seinen 24. Geburtstag – im Jahr 2000 schlüpfte der Australier in X-Men das erste Mal in die Rolle. Eine Tatsache, die nicht spurlos an dem 55-Jährigen vorbeigeht. "Niemand hier setzt jemanden mehr unter Druck als wir uns selbst und ich kann für mich sagen, dass Wolverine tatsächlich das Fundament meiner Filmkarriere ist. Es war das größte Privileg für mich, ihn zu verkörpern", verriet er bei einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash.

Getty Images Kevin Feige und Ryan Reynolds im Juli 2024

Everett Collection / ActionPress Hugh Jackman in "X-Men Origins: Wolverine"

