Marvel-Chef Kevin Feige teasert großes "Blade"-Comeback an

"Blade" gehörte in den 90ern zu den großen Erfolgen an den Kinokassen und erzählt die Geschichte von Eric Brooks. Halb Mensch, halb Vampir kann er sich tagsüber im Sonnenlicht bewegen, besitzt aber trotzdem die übermenschlichen Kräfte eines Blutsaugers. Die nutzt er, um auf die Jagd nach Vampiren zu gehen. Bereits 2019 war ein Reboot des erfolgreichen Filmes angekündigt worden, in dem Hauptdarsteller Wesley Snipes (62) von Mahershala Ali (50) ersetzt werden sollte. Genau dieser Film könnte unter dem Dach von Marvel jetzt Realität werden. "Wir lieben die Figur, wir lieben Mahershalas Version von ihm. [...] ich kann euch sagen, dass die Figur in das MCU kommen wird", betont Filmproduzent Kevin Feige (51) jetzt gegenüber der brasilianischen Website Omelete.

Wann und wie "Blade" auf die Kinoleinwand zurückkehren wird, konnte Kevin offenbar noch nicht sagen, aber immerhin scheint das Projekt in der Mache zu sein. Ob es ein Wiedersehen mit den Darstellern aus dem Original geben wird. Ist noch unklar. Bekannt ist bisher nur, dass neben Mahershala auch Schauspielerin Mia Goth (30) einen Charakter übernehmen soll. Sie sei wohl für die Rolle der Antagonistin vorgesehen.

Die Option, dass einige der Original-Darsteller einen kleinen Auftritt in dem neuen Film bekommen, ist also nicht ganz ausgeschlossen. Allerdings wird Kris Kristofferson (✝88), der damals Wesleys Freund und Helfer spielte, nicht dabei sein. Der Country-Sänger und Schauspieler starb Ende September. Das bestätigte seine Familie gegenüber People. "Wir sind so gesegnet für die Zeit, die wir mit ihm hatten. Danke, dass ihr ihn all die vielen Jahre geliebt habt, und wenn ihr einen Regenbogen seht, wisst, dass er auf uns alle herablächelt", hieß es in einem Statement. Kris sei friedlich in seinem Zuhause auf der hawaiianischen Insel Maui eingeschlafen.

Getty Images Mahershala Ali im Februar 2020

Getty Images Kris Kristofferson, Musiker

