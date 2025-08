Nur für Geld: Christina Rusch macht nicht gerne OnlyFans

Christina Rusch (27) verdient ihr Geld nicht nur im Reality-TV, sondern zum Großteil auch mit exklusivem Content auf der Plattform OnlyFans. Im Gespräch mit desired verrät sie nun aber, dass sie auf ihren Job, der ihr eine Menge Kohle einbringt, gut verzichten könnte. "Ich hänge an dem Geld, an dem Job hänge ich überhaupt nicht", gesteht sie und erklärt, dass es tatsächlich lediglich die Zahl auf ihrem Konto sei, die ihr dabei Freude bereite. Unverblümt erzählt sie: "Dafür Content zu machen, macht mir überhaupt keinen Spaß."

Die 27-Jährige sei auch der Meinung, dass die Plattform, auf der erotische Inhalte geteilt werden, auch mental etwas mit ihr mache: "Das verkorkst dich. Die Sachen, die du da liest, da brauchst du ein dickes Fell. Ich bin auf jeden Fall verstörter geworden." Auch in Sachen Dating sei ihr Job als OnlyFans-Model manchmal eine Hürde. Christina wünsche sich aber, irgendwann einen Mann zu finden, der sie dort "rausholt": "Ich wünsche mir einen Partner, der möchte, dass ich damit aufhöre. Der muss dann aber auch für mein Leben bezahlen." Sie macht kein Geheimnis daraus, dass Geld ihr sehr wichtig ist. Ihr Traummann sollte schon genug Geld verdienen, dass die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit nicht mehr arbeiten braucht und trotzdem ihr Luxusleben weiterführen kann.

Aus ihrer Einnahmequelle und ihrer Einstellung dazu machte der Lockenkopf, der von vielen auch Shakira genannt wird, kein Geheimnis. Zu Gast im "Love Shock Podcast" im vergangenen Jahr verriet die einstige Der Bachelor-Kandidatin sogar, dass sie ihr Business nicht einfach so für einen Partner aufgeben würde. "Solange ich nicht verheiratet bin und der Typ mir nicht die Rechnungen bezahlt, würde ich niemals mit OnlyFans aufhören", betonte sie.

