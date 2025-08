So sieht Romina Palms Nachtroutine mit Tochter Hazel aus

Romina Palm (26) hat in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram spannende Einblicke in ihre nächtliche Routine gegeben. Gemeinsam mit ihrer Tochter Hazel gestaltet sich die Nacht für das Model und den Social-Media-Star alles andere als langweilig. "Hazel schläft meistens gegen 20 Uhr ein. Ich habe mich vorher bettfertig gemacht und lege mich dazu", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. In den nächsten 60 Minuten entspannt sie sich, schaut in ihr Handy und beantwortet Nachrichten, bevor auch sie einschläft.

Doch Rominas Nächte werden von den Bedürfnissen ihrer kleinen Tochter bestimmt. Hazel wacht üblicherweise zwei bis vier Mal auf, lässt sich aber schnell beruhigen. "Erst stille ich sie im Sitzen, dann im Liegen. Währenddessen schlafen wir beide wieder ein", erklärt Romina. Gegen 5 oder 6 Uhr startet ihr Tag, meist mit einem Eiskaffee und Hazel, die jedoch eine Langschläferin ist. Sie wird quengelig, wenn sie nicht nach 10 bis 20 Minuten wieder einschlafen kann. So bringt Romina sie zurück ins Bett, legt sich manchmal dazu oder erledigt erste Aufgaben wie Nachrichten beantworten oder mit ihrem Partner Christian (30) telefonieren.

Romina gewährt ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mutter, Model und Social-Media-Star. Die Geburt ihrer Tochter Hazel hat ihr Leben komplett verändert, und sie teilt gerne ihre Erfahrungen in den sozialen Medien. Mit ihrem Partner Christian scheint sie auch trotz der Veränderungen in ihrer kleinen Familie eine starke Partnerschaft zu führen. Rominas Follower schätzen ihre Ehrlichkeit und Authentizität, mit der sie über das Muttersein und die damit einhergehenden Herausforderungen spricht.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Juli 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm