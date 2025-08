Erster Trailer zu "Avatar: Fire and Ash" begeistert die Fans

James Cameron (70) hat den ersten Trailer zu Avatar: Fire and Ash vorgestellt, und Fans der Reihe zeigen sich begeistert. Der Film, der voraussichtlich am 19. Dezember 2025 in die Kinos kommt, entführt das Publikum erneut nach Pandora. Die Zuschauer dürfen sich diesmal auf die faszinierenden und gefährlichen vulkanischen Landschaften der fiktiven Welt freuen, in denen eine neu vorgestellte Na'vi-Gemeinschaft zu Hause ist. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen erneut Jake Sully, gespielt von Sam Worthington (49), und Neytiri, verkörpert von Zoe Saldana (47). Mit ihrer Familie suchen sie Zuflucht vor dem rachsüchtigen Recom Quaritch, dargestellt von Stephen Lang (73) – stoßen jedoch nicht auf die erhoffte Gastfreundschaft.

Die ersten Reaktionen auf den veröffentlichten Trailer lassen keinen Zweifel daran, dass James es auch diesmal geschafft hat, seine Zuschauer zu beeindrucken. Auf Plattformen wie YouTube loben Fans die visuellen Effekte sowie die emotionale Tiefe, die der Trailer verspricht. "Das sieht nicht einfach nur nach einer weiteren Fortsetzung aus. Es fühlt sich wie der Moment an, in dem sich alles verändert", schreibt ein begeisterter Follower. Insbesondere die Mischung aus spektakulären Effekten, packender Musik und den konfliktreichen Beziehungen auf Pandora scheint die Vorfreude auf das neue Kapitel der Avatar-Saga zu befeuern. Auch zeigen sich die Fans begeistert davon, dass sie auf den dritten Teil nicht so lange warten müssen wie auf den zweiten, der ganze 13 Jahre später erschien.

Der dritte Teil der insgesamt fünf geplanten Filme wird von James erneut als gigantisches Kinoerlebnis gestaltet. Die Beschreibungen versprechen ein intensives Abenteuer, das sich nahtlos in die bisherige Handlung einfügt. Während die Na'vi-Familie mit den Folgen eines schmerzhaften Verlustes kämpfen muss, stellt sich auch die Frage, wie Jake und Neytiri in den neuen, feindlichen Regionen Fuß fassen können. James, der die gesamte Saga als Herzensprojekt betrachtet, hat zwar bereits Pläne für künftige Filme angedeutet, würde jedoch ab Teil fünf wohl die kreative Leitung aus der Hand geben. Bis dahin bleibt die Welt gespannt, welche Geheimnisse die nächsten Kapitel noch bereithalten.

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture "Avatar: The Way Of Water"

Anzeige Anzeige

Getty Images James Cameron bei der Premiere von "Avatar: The Way Of The Water"

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS/Action Press Sam Worthington und Zoe Saldana im "Avatar: The Way of Water"-Trailer