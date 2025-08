Lindsey Vonn feiert tierischen Familienzuwachs

Lindsey Vonn (40) hat ihr Herz erneut an einen Vierbeiner verloren! Nach dem schmerzhaften Verlust ihrer Hündin Lucy teilt die ehemalige Skirennläuferin nun stolz auf Instagram die Ankunft von Chance – ihrem neuen tierischen Gefährten. In einer emotionalen Botschaft schrieb Lindsey: "Nachdem ich Lucy verloren hatte, war es eine sehr schwere Zeit für mich. Ich wusste nicht, was ich als Nächstes tun sollte. Aber als ich sein Gesicht sah, wusste ich: Es sollte so sein." Dazu postete die Olympiasiegerin zahlreiche Bilder, die sie mit Chance bei Spaziergängen und innigen Kuschelmomenten zeigen.

Die Reaktionen ihrer Fans und prominenter Freunde ließen nicht lange auf sich warten. Während die Schweizer Skirennläuferin Corinne Suter begeistert kommentierte: "So süß", schickte Tennis-Star Caroline Wozniacki ihre Glückwünsche in Form von mehreren roten Herzen. Auch aus der Fangemeinde von Lindsey gab es liebevolle Worte: "Willkommen, Chance!", "Er sieht so glücklich aus" und "Lucy hätte ihn geliebt", waren nur einige der vielen warmherzigen Botschaften. Für Lindsey ist Chance nicht nur ein einfacher Hund, sondern vielmehr eine neue Quelle des Trostes und der Freude.

Schon immer hatten Hunde einen festen Platz im Leben der Skilegende. Lucy, ihre vorherige Hündin, war jahrelang eine treue Begleiterin – auf Reisen, bei TV-Auftritten und im privaten Alltag. Lindsey hat in der Vergangenheit oft betont, wie viel Trost und Unterstützung ihr ihre tierischen Gefährten geben. Nun beginnt mit Chance ein neues Kapitel – und ihre Begeisterung über den Familienzuwachs ist auf jedem Foto deutlich zu spüren.

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn und ihr Hund Chance

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn mit ihrem neuen Hund

Getty Images Lindsey Vonn bei den ESPY Awards, 2025