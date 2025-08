Tanja Makarić: Babygeschlecht bleibt noch geheim

Tanja Makarić (28), die als Influencerin eine große Reichweite in den sozialen Medien hat, erwartet ihr erstes Kind. In einer Fragerunde auf Instagram offenbarte die 28-Jährige ihren Fans erfreut Details über ihre Schwangerschaft. Neugierige Fragen, wie die nach dem Geschlecht des Kindes, beantwortete die ehemalige Profisportlerin allerdings noch vorsichtig. "Wir wissen es noch nicht", ließ sie ihre Community wissen, versprach jedoch, die Information zu teilen, sobald sie Gewissheit habe. Aktuell ist die werdende Mutter in der 19. Schwangerschaftswoche und rechnet damit, ihr Baby im Dezember willkommen zu heißen.

Während das Geschlecht des Kindes noch unklar bleibt, bleibt auch das Geheimnis um den Vater des Babys vorerst ungelüftet. Berichten von Bild zufolge soll es sich um einen Fußballer handeln. Eine offizielle Bestätigung oder Details von Tanja hierzu gibt es aber bisher nicht. Trotz der turbulenten Zeit scheint sich die Influencerin darauf zu konzentrieren, ihre Fans regelmäßig in das neue Kapitel ihres Lebens mitzunehmen und sowohl Einblicke als auch Momente der Freude zu teilen.

Die Schwangerschaft kommt für Tanja jedoch in einer Zeit, die nicht nur von Glücksmomenten geprägt ist. Die ehemalige Leistungsschwimmerin sprach in der Vergangenheit offen über die seelischen Herausforderungen, denen sie gegenübersteht, und äußerte, dass sie diese mit Unterstützung professioneller Hilfe angeht. Ihre Ehrlichkeit und Offenheit haben ihr viel Zuspruch in den sozialen Medien eingebracht, in denen sie seit Jahren ihre Erfahrungen teilt und eine Nähe zu ihrer Community pflegt. Besonders in dieser neuen Phase ihres Lebens scheint sie darauf bedacht zu sein, ihre Reise authentisch und transparent zu gestalten.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, April 2025

