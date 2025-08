Zara macht Beziehung mit Louis Tomlinson endlich offiziell

Nun ist es aber eindeutig: Zara McDermott (28) und Louis Tomlinson (33) sind ein Liebespaar. Nachdem bereits seit Monaten davon ausgegangen wird, dass sie ein Paar sind, macht die britische Love Island-Bekanntheit die Beziehung mit dem One Direction-Star nun mit einem Schnappschuss beim Knutschen auf Instagram offiziell. Während der Sänger das Handy hält, umfasst Zara sein Gesicht und drückt ihm einen zärtlichen Kuss auf die Lippen. Zudem kommentiert sie ein rotes Herz-Emoji.

Zu Beginn hatten die Turteltauben ihre Beziehung noch aus den sozialen Medien rausgehalten. In den vergangenen Tagen zeigten sie sich jedoch etwas offener. So teilte Louis einige Aufnahmen von seinem Besuch des Glastonbury Festivals und auf einem Gruppenfoto ist auch Zara zu sehen – eng an eng posieren die zwei mit einem breiten Lächeln im Gesicht im Kreise ihrer Freunde.

Erste Gerüchte um eine Romanze zwischen der Moderatorin und dem "Always You"-Interpreten machten im März dieses Jahres die Runde. Sie wurde bei einem gemeinsamen Dinner-Date in einem Hotel in Aldeburgh, Suffolk, gesichtet. "Sie sahen aus wie ein glückliches Paar", erklärte ein Insider gegenüber Mirror, der sogar gesehen haben will, wie die zwei Händchen hielten. Zara war zu diesem Zeitpunkt erst wenige Monate von ihrem langjährigen Partner Sam Thompson (33) getrennt.

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Louis Tomlinson, August 2025

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Getty Images Zara McDermott, Moderatorin

