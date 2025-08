Hier wird König Charles vermutlich den Sommer verbringen

König Charles III. (76) verbringt offenbar einige entspannte Tage im Castle of Mey, einem seiner königlichen Anwesen in Schottland. Auf Instagram wurde am 24. Juli angekündigt, dass das Schloss und seine Gärten bis zum 8. August für Besucher geschlossen sind, was auf die Anwesenheit des Königs hindeuten könnte. Wenige Tage später, am 28. Juli, hatte der Monarch in der Nähe einen offiziellen Termin: Im Scrabster House nahm Charles an einer Veranstaltung der Behörde für die Stilllegung kerntechnischer Anlagen teil, um gleich drei Jubiläen der Nuklearindustrie zu würdigen. Das Anwesen liegt nur etwa 30 Minuten vom Schloss entfernt.

Das Castle of Mey befindet sich in Caithness im Norden Schottlands und ist eines der jüngeren Anwesen der britischen Königsfamilie. Es wurde 1952 von Charles' Großmutter, der Queen Mum (†101), gekauft, die das Schloss liebevoll restaurierte und über viele Jahre als Sommerresidenz nutzte. Sie pflegte dort jeden August drei Wochen zu verbringen und hinterließ damit eine Tradition, die Charles offenbar weiterführt. Das Schloss, erbaut im späten 16. Jahrhundert, öffnet normalerweise von Mittwoch bis Sonntag seine Türen für die Öffentlichkeit und ist durch eine Ticketbuchung zugänglich – eine Schließung weist daher häufig darauf hin, dass Mitglieder der königlichen Familie anwesend sind.

Charles, dem es mit seiner Krebserkrankung aktuell viel besser geht, verbindet mit dem Castle of Mey zahlreiche Erinnerungen. Schon als Kind besuchte er regelmäßig die geliebte Sommerresidenz seiner Großmutter und war vor seiner Thronbesteigung auch Präsident des Castle of Mey Trust. Bevor er vermutlich das deutlich größere Balmoral Castle weiter südlich ansteuert, wo sich die britischen Royals traditionell im Sommer einfinden, scheint er nun noch ein wenig die ruhigere Atmosphäre des Castle of Mey zu genießen. Balmoral, das seit der Ära von Königin Victoria im Besitz der Königsfamilie ist, liegt nur etwa vier Stunden entfernt und verspricht ebenso königliche Erholung inmitten weitläufiger Natur.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III., Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, 2025