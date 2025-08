Diese Promis gratulieren Angie Berbuer zu ihrer Verlobung

Angie Berbuer und ihr Leandro sind verlobt. Die freudige Neuigkeit verkündete die Internetbekanntheit vor wenigen Stunden mit einem Beitrag auf Instagram. Zahlreiche Freunde, Fans und Kollegen gratulieren dem Paar zu seinem neuen Meilenstein. So wünscht beispielsweise Danni Büchner (47) einen herzlichen "Glückwunsch" und auch Reality-Sternchen Pamela Ghaza kommentiert "Herzlichen Glückwunsch". Die einstige Germany's Next Topmodel-Siegerin Simone Kowalski (28) drückt ihre Freude für die frisch Verlobten mit verliebten Emojis aus.

Angie teilte zur Verkündung der Verlobung eine Reihe an Bildern, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Liebsten posiert, ihn küsst und ihren Ring präsentiert. "Dieses Jahr war eigentlich ganz anders geplant… Aber wer macht eigentlich die Pläne? Warum Jahre warten, wenn man längst weiß, mit wem man glauben, wachsen und Zukunft bauen will? Wenn Gott spricht, braucht man keine weiteren Stimmen. Nicht perfekt. Nichts wie geplant. Aber echt", kommentierte der Social-Media-Star seinen Beitrag überglücklich.

Für die TikTokerin war der Antrag eine gelungene Überraschung, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet. "Die Verlobung ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich musste da erst mal drauf klarkommen. Das muss man erst mal realisieren", erklärte sie. Sie habe lange nicht gedacht, einmal zu heiraten. Doch dieser Gedanke ist nun Vergangenheit. "Aber es ist wundervoll und fühlt sich so erwachsen an", schwärmt sie von dem Fakt, jetzt verlobt zu sein.

Instagram / angieberbuer Angie Berbuer, TikTokerin

Instagram / angieberbuer Angie Berbuer präsentiert ihren Verlobungsring

Instagram / angieberbuer Angie Berbuer und ihr Freund Leandro, April 2025