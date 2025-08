Mister Right? Marlisa Rudzio zeigt Fremden an ihrer Seite

Marlisa Rudzio (35) sorgt aktuell auf Instagram für Gesprächsstoff. Die Social-Media-Bekanntheit startete kürzlich eine Fragerunde und gab dabei in einer ihrer Stories einen spannenden Einblick in ihr Privatleben. Zu einem Foto, das sie Arm in Arm mit einem Mann von hinten zeigt, schrieb Marlisa: "Das ist jemand ganz Besonderes, den ich gerade kennenlerne." Unterlegt war die Story mit einem romantischen Liebeslied – eine klare Botschaft für ihre Fans. Auf die Frage eines Followers, ob sie den mysteriösen Mann künftig auch öffentlich zeigen werde, antwortete sie, dass dies ganz allein dessen Entscheidung sei. Für sie stehe momentan erst einmal im Fokus, den neuen Mann in ihrem Leben besser kennenzulernen.

Ihre Antwort zeigt, dass Marlisa bei solchen Entscheidungen bedacht vorgeht. Vor allem bei Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen, will gut überlegt sein, was von ihrem Privatleben geteilt wird. Marlisa scheint sich dieser Verantwortung bewusst zu sein und respektiert den Wunsch nach Privatheit ihres Begleiters. Doch bietet ihre Aussage den Fans auch Hoffnung, dass sie irgendwann mehr Einblicke in die neue Verbindung gewähren könnte. Bis dahin bleibt der Mann an ihrer Seite jedoch ein Mysterium – und das sorgt für reichlich Neugierde.

Marlisa selbst hat in der Vergangenheit betont, dass Dating für sie nicht immer einfach ist. Der Lifestyle, den sie durch ihren Beruf führt, sei nicht für jeden leicht zu akzeptieren. Zudem erfordert der Umgang mit der ständigen Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit viel Verständnis und Feingefühl von einem potenziellen Partner. Umso mehr freut sich die Influencerin nun über den neuen Hoffnungsschimmer in ihrem Liebesleben, da sie auch bereit zu sein scheint, für eine neue Beziehung. Ihre Fans jedenfalls fiebern mit und wünschen ihr offensichtlich das Beste, wie die zahlreichen Kommentare zu ihren Posts zeigen.

Instagram / mrs.marlisa/ Marlisa Rudzio im Juli 2025

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio zeigt einen unbekannten Mann in ihrer Story

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio im Oktober 2024