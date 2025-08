So fühlten sich Lorenz Büffel und Emily bei Doku-Premiere

Lorenz Büffel (46) und Emily Gierten feierten gestern die Premiere ihrer eigenen Doku-Soap namens "Die Büffels". Eine aufregende Erfahrung für den Mallorca-Star und seine Liebste: "Wir sind heute sehr aufgeregt gewesen, aber auch sehr, sehr glücklich, das Ganze vor so tollen Leuten präsentieren zu können und sind sehr stolz auf unser Projekt", gibt er die Gefühlslage gegenüber Promiflash wieder.

Stolz ist das Paar unter anderem auf die Authentizität, die die Zuschauer in ihrer Show zu spüren bekommen werden. "Es ist ein bisschen heftig, weil wir zu 100 Prozent sagen können, das sind wir", betont Lorenz und schwärmt: "Und dann sitze ich in einem Theaterkino und dann gucken sich das wirklich die unterschiedlichsten Leute an [...] Und es waren so viele Lacher, nicht nur bei mir, weil ich der lustige Clown sein will, sondern auch bei Emily, weil es einfach wirklich harmonisch ist, was wir da geschaffen haben." Die gesamte Doku wurde bei dem Ehepaar zu Hause gedreht, verrät Emily.

Ab morgen können die Fans Familie Büffel hautnah erleben. "Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" startet am 7. August um 22.20 Uhr auf Kabel Eins und wird jeden Donnerstag um eine neue Folge ergänzt. Zu sehen bekommen die Zuschauer darin das Leben des "Der Zug hat keine Bremse"-Interpreten zwischen Auftritten auf den großen Mallorca-Bühnen und dem Familienalltag mit einem kleinen Kind.

Anzeige Anzeige

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten, TV-Persönlichkeiten

Anzeige Anzeige

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten mit ihren zwei Kindern

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bildagentur Monn Lorenz Büffel, Mallorca-Star