Carmushka und Lena Gercke bringen gemeinsame Kollektion

Über tolle neue Outfits im Kleiderschrank freuen sich wohl die meisten. Das wissen auch Lena Gercke (37) und Carmen Kroll, die sich jüngst für eine gemeinsame Kollektion zusammengeschlossen haben. "Leute, wir haben eine Kollektion zusammen gemacht, die so schön geworden ist", kündigten die Unternehmerinnen in einer Instagram-Story an. "Wirklich, ich mag jedes Teil", betont Carmushka. Die Powerfrauen begeistern ihre Fans schon seit Jahren mit stylishen Kleidungsstücken von LeGer und Oh April – und mit der Kollektion "Stronger Together" wollen sie noch einen draufsetzen.

Das Shoppen kann auch schon bald losgehen: Am 14. August geht die Kollektion online. "LeGer by Lena Gercke und Oh April wird einfach nur [Herz]", sind sich das Model und die Influencerin sicher. In einem kurzen Clip können Fashionistas auch schon einen ersten Blick auf ein paar der neuen Stücke erhaschen: Lena und Carmen tanzen in kurzen grauen Plissee-Röcken, dazu passenden Blazern und weißen Oberteilen mit schwarzen Details und freuen sich auf das, was kommt. Neben grauen Pieces erwarten die Fans aber auch sommerliche Rosa- und Weiß-Töne.

Neben ihren erfolgreichen Businesses stemmen die Unternehmerinnen auch ihre Familien erfolgreich – sowohl Carmen als auch Lena sind stolze Mütter. Für die einstige Germany's Next Topmodel-Siegerin ist aber vor allem ihr Job das, woraus sie die meiste Kraft ziehen kann, um Arbeit und Familienalltag unter einen Hut zu bekommen. "Ich habe immer gesagt: Wenn ich zur Arbeit gehe, ist das wie Urlaub", verriet Lena im "Beyond Business Cast"-Podcast. Vollzeit-Mama zu sein käme für sie nicht infrage, denn "das ist so viel härter als zu arbeiten", betonte sie. Und sie habe einfach schon bei zu vielen Frauen gesehen, wie sehr sie das an ihre Grenzen bringe.

Carmen Kroll und Lena Gercke

Carmen Kroll, Influencerin

Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe