Lena Gercke schmiert ihrem Dustin einen Penis auf den Rücken

Lena Gercke (37) und Dustin Schöne (39) genießen aktuell ihren Urlaub auf Sardinien, doch das bedeutet nicht, dass die beiden nur am Strand liegen. Auf Instagram bewies die ehemalige Gewinnerin von Germany's Next Topmodel erneut ihren Sinn für Humor. Lena postete ein Bild von ihrem Freund, auf dessen Rücken sie mit Sonnencreme augenzwinkernd ein ungewöhnliches Kunstwerk hinterlassen hatte: einen gezeichneten Penis. "Mein 15-jähriges Ich setzt sich einfach immer wieder durch", kommentierte das Model den spaßigen Moment und sorgte damit für Lacher bei ihren Fans.

Das fröhliche Paar scheint den Urlaub in vollen Zügen zu genießen. Neben der frischen Brise und der malerischen Kulisse auf Sardinien steht vor allem die Leichtigkeit im Mittelpunkt. Mit kleinen und humorvollen Aktionen sorgt Lena offenbar immer wieder dafür, dass Langeweile keine Chance hat. Dustin, der als Filmregisseur tätig ist, nahm die Aktion augenscheinlich gelassen hin. Die beiden Kinder des Paares, Töchter Zoe und Lia, sind natürlich mit von der Partie. Erst vor wenigen Tagen bewies Lena mit einem weiteren Beitrag, dass auch die Kleinsten der Familie auf dem Trip bestens unterhalten werden.

Auch in der Vergangenheit zeigte das Paar, wie entspannt es seine Beziehung lebt. Ob bei ihren humorvollen Interaktionen oder bei liebevollen Momenten, die sie mit ihrer Community teilen, Lena und Dustin präsentieren sich als bodenständiges Team, das sich gegenseitig ergänzt. Während Lena, die als Model und Moderatorin bekannt ist, sich gerne von ihrer spielerischen Seite zeigt, bleibt Dustin, den sie seit einigen Jahren an ihrer Seite hat, in der Öffentlichkeit meist etwas zurückhaltender. Diese Balance scheint eindeutig ein Schlüssel zu ihrem harmonischen Zusammenspiel zu sein.

Instagram / lenagercke Sonnencreme-Penis auf dem Rücken von Dustin Schöne

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

